Mahkum neden yok? Mahkum hangi gün, saat kaçta? Mahkum bugün yok mu? Mahkum ne zaman?

Mahkum neden yok? sorusu gündem oldu. Mahkum hangi kanalda, saat kaçta sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Mahkum, MF Yapım imzalı, Aralık 2021'de FOX'ta yayımlanmaya başlayacak olan aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Mahkum dizisi hangi gün yayınlanacak? Mahkum ne zaman? Mahkum dizisi yeni bölümleri hangi gün? Mahkum dizisinin yeni bölümü Salı günü mü yoksa Perşembe günü mü yayınlanıyor?

MAHKUM NEDEN YOK, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

"Mahkum Yeni Bölümleriyle Her Perşembe Akşamı FOX'ta!" Mahkum dizisi her Perşembe saat 20:00 'da Fox TV'de yayınlanacak.

MAHKUM DİZİSİ KONUSU NE?

İdealist bir Cumhuriyet Savcısı olan Fırat Bulut (Onur Tuna), bir sabah uyandığında kendini cezaevinde bulur. Hiçbir şey hatırlamıyordur ve eşiyle kızını öldürmekten yargılanıyordur… Hapsedilmesinden önce araştırdığı en son dava, ülkenin en önde gelen ailelerinden olan Yesari'lerin halefleri olan ikiz kardeşlerden, Barış Yesari'nin davasıdır… Kendisine kurulan komployla bu çıkmaza düşen Fırat, masumiyetini kanıtlayabilecek midir?

MAHKUM DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Onur Tuna : Savcı Fırat Bulut

İsmail Hacıoğlu : Savaş Yesari/Barış Yesari

Seray Kaya

Melike İpek Yalova : Büge

Hayal Köseoğlu : Sasha

Hakan Karsak

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