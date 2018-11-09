Mahkum, Hastaneden Koltuk Değnekleriyle Firar Etti

Samsun'un Bafra ilçesinde hastaneye tedaviye getirilen bir mahkum firar etti.

Edinilen bilgiye göre, Bafra Cezaevinden tedavi için Bafra Devlet Hastanesine getirilen Gıyas Yavuz isimli mahkum, ayaklarındaki sağlık problemi nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden koltuk değnekleri ile kaçarak firar etti.

Güvenlik güçlerince firar eden mahkumun yakalanması için çalışma başlatıldı. - SAMSUN