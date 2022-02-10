Mahkum Ferda kimdir? Ece İrtem kimdir? Ferda gerçek adı nedir? Ece İrtem kaç yaşında, dizileri, filmleri neler?

Mahkum Ferda kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yeni dizi Mahkum'un her bölümü büyük beğeni topluyor. Dizinin büyük ses uyandırmasının ardından araştırılan konular arasında oyuncuları da yerini aldı. Mahkum Ferda gerçek adı nedir? Ece İrtem kaç yaşında, dizileri, filmleri neler?

MAHKUM FERDA KİMDİR?

Mahkum dizisindeki sahneler izleyici meraklandırıyor. Sevilen dizideki Ferda karakteri araştırılıyor. FOX'ta yayınlanan dizide Ferda'ya Ece İrtem hayat veriyor.

ECE İRTEM KİMDİR?

O Hayat Benim, Şeref Meselesi, Kertenkele Yeniden Doğuş, Payitaht Abdülhamid, Zengo, Paramparça ve Yeni Gelin gibi yapımlarda rol alan Ece İrtem, şimdilerde FOX Tv ekranlarında yayınlanan Bay Yanlış dizisinde Gizem Sezer karakterine hayat veren Ece İrtem, 1.70 metre boyunda, 53 kilo ve Oğlak burcudur.

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