Muayene Olmak İstemeyen Mahkum, Doktoru Bıçakladı
Aydın'da doktor, Aydın E Tipi Cezaevi'nde sevk isteyen ve muayeneyi kabul etmeyen mahkum tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.
Aydın E Tipi Cezaevi'nde görevli Dr. Yunus Emre Baba bir mahkumun bıçaklı saldırısına uğradı. Sağlık Bakanlığı, saldırıya ilişkin açıklama yaptı.
Konuyla ilgili olarak şu açıklama yapıldı:
"Bugün (01.08.2018), 14.45 sularında Aydın Efeler İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli Dr. Yunus Emre Baba, Aydın E Tipi Cezaevinde sevk isteyen ve muayeneyi kabul etmeyen bir mahkum tarafından bıçaklı saldırıya uğramıştır.
"EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILACAK"
Hemen ameliyata alınan doktorumuzun takip ve tedavisi devam etmektedir. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Saldırganın en ağır şekilde cezalandırılması için hukuki süreç yakından takip edilmektedir. Sağlık Bakanlığı olarak, hangi gerekçe ile olursa olsun çalışanlarımıza yönelik şiddetin her türünü kınıyoruz. İnsan sağlığı için kutsal bir görev ifa eden sağlık çalışanlarımıza şiddet asla kabul edilemez. Saldırıya uğrayan doktorumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz."
-
Bide af çıkarıp bunları milletin başına bela etmeyi düşünüyorlar. Gün yüzü görmesin böyle toplum mikropları. Hatta asmak lazım.Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
insanlarin canını kurtarmak için mücadele veren doktorlara bazı densizler şidet uyguluyor onlari lanetliyorum kendileri bir kazmaya sap bile olamiyorlar bunlara en ağır ceza verilmelidirCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Bu doktorlara Yıpranma verdik derler, Araştırınca bu güne kadar çalıştıklarını kapsamadığını öğrenirler,Emekli Maaşları İyileştirildi denir, öğrenirler ki emekli olarak çalışırlarsa emekli maaşlarından 2000 tl birden kesilecek, gık demezler, kuzu kuzu devam ederler çalışmaya. Normal beyinle anlamak zor. Bir yüzü yumruk, bir yüzü tükrük, kan revan içinde, bazen yaralı, bazen ölü. Anlamak zor bu doktorları.Cevap Yaz 1 4 Yayından KaldırADEM: Yazik bu doktorlara yaaa. Sadaka veresim geldi. Asgari ucretimden kesin doktorlara yardim olsun.1 1 Yayından Kaldır
-
Bu doktorların kendilerine yaptığı nedir böyle, ilk, orta, lise çılgınlar gibi çalışırlar. Üniversitede Gün yüzünü unuttukları gibi,yükek lisans bile almadan lisanslarını 6 yılda alırlar. Sanki giderlerini devlet ödemiş gibi kuzu kuzu zorunlu hizmete giderler. İhtisas yaparlar, 3 günde 8 saat uyuyup, ameliyatta unuttukları makas için yıllarca mahkemede sürünürlerer. İhtisas biter. kuzu kuzu tekrar zorunlu himete giderler. Başlarına tuğla kırılır, vücutlarına bıçak saplanır, yola devam derler. ??Cevap Yaz 2 5 Yayından Kaldır