Mahkum dizisi konusu ne, uyarlama mı, hangi diziden uyarlamadır? Mahkum dizisi hangi olayı anlatıyor, hangi dönemde geçiyor?
Fox TV'nin yeni dizisi Mahkum bugün ilk bölümü ile ekranlara gelecek. Dizinin başlamasından önce Mahkum dizisi konusu ne, uyarlama mı, hangi diziden uyarlamadır? Mahkum dizisi hangi olayı anlatıyor, hangi dönemde geçiyor? merak ediliyor. İşte bilgiler...
Mahkum, MF Yapım imzalı, Aralık 2021'de FOX'ta yayımlanmaya başlayacak olan aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Peki, Mahkum dizisi konusu nedir? Mahkum dizisi uyarlama mı? Mahkum dizisi hangi diziden uyarlamadır, hangi kitaptan uyarlama? Mahkum dizisi ile ilgili bilgiler sizlerle...
Mahkum ilk bölümüyle 14 Aralık Salı, ikinci bölümüyle 16 Aralık Perşembe günü yayınlanacak. Dizinin yeni bölümleri ise her Perşembe Fox TV'de ekranlara gelecek.
Mahkum dizisi, "Innocent Defendant" dizisinin uyarlamasıdır. Innocent Defendant, Güney Kore televizyon dizisidir.
İdealist bir Cumhuriyet Savcısı olan Fırat Bulut (Onur Tuna), bir sabah uyandığında kendini cezaevinde bulur. Hiçbir şey hatırlamıyordur ve eşiyle kızını öldürmekten yargılanıyordur. Kendisine kurulan komployla bu çıkmaza düşen Fırat, masumiyetini kanıtlayabilecek midir?
Onur Tuna : Savcı Fırat Bulut
Elçin Sangu
İsmail Hacıoğlu : Savaş Yesari/Barış Yesari
Seray Kaya
Melike İpek Yalova : Büge
Hayal Köseoğlu : Sasha
Hakan Karsak
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