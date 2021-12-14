Mahkum dizisi konusu ne, uyarlama mı, hangi diziden uyarlamadır? Mahkum dizisi hangi olayı anlatıyor, hangi dönemde geçiyor?

Mahkum, MF Yapım imzalı, Aralık 2021'de FOX'ta yayımlanmaya başlayacak olan aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Peki, Mahkum dizisi konusu nedir? Mahkum dizisi uyarlama mı? Mahkum dizisi hangi diziden uyarlamadır, hangi kitaptan uyarlama? Mahkum dizisi ile ilgili bilgiler sizlerle...

MAHKUM DİZİSİ NE ZAMAN?

Mahkum ilk bölümüyle 14 Aralık Salı, ikinci bölümüyle 16 Aralık Perşembe günü yayınlanacak. Dizinin yeni bölümleri ise her Perşembe Fox TV'de ekranlara gelecek.

MAHKUM DİZİSİ UYARLAMA MI? HANGİ DİZİDEN UYARLAMADIR?

Mahkum dizisi, "Innocent Defendant" dizisinin uyarlamasıdır. Innocent Defendant, Güney Kore televizyon dizisidir.

MAHKUM KONUSU NE?

İdealist bir Cumhuriyet Savcısı olan Fırat Bulut (Onur Tuna), bir sabah uyandığında kendini cezaevinde bulur. Hiçbir şey hatırlamıyordur ve eşiyle kızını öldürmekten yargılanıyordur. Kendisine kurulan komployla bu çıkmaza düşen Fırat, masumiyetini kanıtlayabilecek midir?

MAHKUM OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Onur Tuna : Savcı Fırat Bulut

Elçin Sangu

İsmail Hacıoğlu : Savaş Yesari/Barış Yesari

Seray Kaya

Melike İpek Yalova : Büge

Hayal Köseoğlu : Sasha

Hakan Karsak

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet