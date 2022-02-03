Mahkum Cemre'nin teyzesi kimdir? Mahkum Cemre'nin teyzesi gerçek adı ne? Gülçin Hatıhan kimdir? Kaç yaşında, nereli? Dizileri ve filmleri

Mahkum Cemre'nin teyzesi kim sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Yeni dizi Mahkum'un her bölümü büyük beğeni topluyor. Dizinin büyük ses uyandırmasının ardından araştırılan konular arasında oyuncuları da yerini aldı. Mahkum Cemre'nin teyzesi gerçek adı nedir?

MAHKUM CEMRE KİM?

30'lu yaşlarda... Ankara Hukuk Fakültesi'ni dereceyle bitirdi... Zeki, güzel ve çok hırslı... Çok çalışkan ve yıldızı yüksek bir avukat olmasına rağmen çok başarısız. Hukuk bürolarında çaylak avukat olarak başladı ama kurumsal hayata ayak uyduramadığından kovuldu. Devlet kadrosunda, kimsenin almadığı ya da almaya cesaret edemediği davaları alan bir kamu avukatı olarak çalışıyor… Özellikle kadın ve çocuk davalarını seçiyor. Motoruyla adliyeden adliyeye koşturuyor... Henüz kazanabildiği bir dava yok... Mahkemede ikna edebildiği bir savcı ya da hakim olmadı. Fırat'ın masumiyetini kanıtlayacağı büyük duruşma en büyük davası olacak. Cemre'yi canlandıran isim Seray Kaya'dır.

MAHKUM CEMRE'NİN TEYZESİ KİM?

Cemre'nin teyzesinin, Savaş Yesari'nin babasıyla bir tanışıklığı olduğu düşünülmektedir.

GÜLÇİN HATIHAN KİMDİR?

1972 İstanbul doğumludur. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamlayan Hatıhan, ilk eğitimini tiyatro Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde almıştır. Daha sonra Gökhan Semiz'in kurduğu E.S.E.K tiyatrosunda bulundu. Mart 1999 yılında gittiği New York'ta 10 yıl yaşayan Hatıhan, Broadway 'de ilk Türk müzikali'nin yönetmenliğini yapmıştır. Basad 'da (Bakırköylü Sanatçılar Derneği) Tiyatro Yürütme Kurulu Başkanıdır ve Konservatuvara Hazırlık Sınıfı'nın eğitmenliğini yapmaktadır. 2004 yılından beri oyunculuğa eş zamanlı yönetmenlik de yapmaktadır. Broadway'de ilk kez sahnelenen Türk müzikallerinin yönetmenidir. (Hisseli Harikalar Kumpanyası, 2009, Beacon Theater, NY) Türkiye'de de yönetmenliğe devam etmektedir. Son oyunu Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda sergilenen Televizyon Cumhuriyeti'dir.

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