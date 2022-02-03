Mahkum Cemre'nin teyzesi kimdir? Mahkum Cemre'nin teyzesi gerçek adı ne? Gülçin Hatıhan kimdir? Kaç yaşında, nereli? Dizileri ve filmleri
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FOX TV ekranlarında yayın hayatına başlayan olan Mahkum dizisinin oyuncuları araştırılıyor. Mahkum 'Cemre'nin teyzesi' kimdir? Cemre'nin teyzesi gerçek adı nedir? "Innocent Defendant" dizisinin uyarlaması olarak ekranlara gelecek yapımda oyuncu kadrosu da büyük merak topluyor. Gülçin Hatıhan kimdir? Kaç yaşında, nereli? Çılgın Bediş'in oyuncularından Gülçin Hatıhan'ın dizileri ve filmleri...
Mahkum Cemre'nin teyzesi kim sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Yeni dizi Mahkum'un her bölümü büyük beğeni topluyor. Dizinin büyük ses uyandırmasının ardından araştırılan konular arasında oyuncuları da yerini aldı. Mahkum Cemre'nin teyzesi gerçek adı nedir?
30'lu yaşlarda... Ankara Hukuk Fakültesi'ni dereceyle bitirdi... Zeki, güzel ve çok hırslı... Çok çalışkan ve yıldızı yüksek bir avukat olmasına rağmen çok başarısız. Hukuk bürolarında çaylak avukat olarak başladı ama kurumsal hayata ayak uyduramadığından kovuldu. Devlet kadrosunda, kimsenin almadığı ya da almaya cesaret edemediği davaları alan bir kamu avukatı olarak çalışıyor… Özellikle kadın ve çocuk davalarını seçiyor. Motoruyla adliyeden adliyeye koşturuyor... Henüz kazanabildiği bir dava yok... Mahkemede ikna edebildiği bir savcı ya da hakim olmadı. Fırat'ın masumiyetini kanıtlayacağı büyük duruşma en büyük davası olacak. Cemre'yi canlandıran isim Seray Kaya'dır.
Cemre'nin teyzesinin, Savaş Yesari'nin babasıyla bir tanışıklığı olduğu düşünülmektedir.
1972 İstanbul doğumludur. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamlayan Hatıhan, ilk eğitimini tiyatro Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde almıştır. Daha sonra Gökhan Semiz'in kurduğu E.S.E.K tiyatrosunda bulundu. Mart 1999 yılında gittiği New York'ta 10 yıl yaşayan Hatıhan, Broadway 'de ilk Türk müzikali'nin yönetmenliğini yapmıştır. Basad 'da (Bakırköylü Sanatçılar Derneği) Tiyatro Yürütme Kurulu Başkanıdır ve Konservatuvara Hazırlık Sınıfı'nın eğitmenliğini yapmaktadır. 2004 yılından beri oyunculuğa eş zamanlı yönetmenlik de yapmaktadır. Broadway'de ilk kez sahnelenen Türk müzikallerinin yönetmenidir. (Hisseli Harikalar Kumpanyası, 2009, Beacon Theater, NY) Türkiye'de de yönetmenliğe devam etmektedir. Son oyunu Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda sergilenen Televizyon Cumhuriyeti'dir.