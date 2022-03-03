Mahkum 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mahkum dizisi 13. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Mahkum 12. bölümde neler olacak?

Mahkum, MF Yapım imzalı, Aralık 2021'de FOX'ta yayımlanmaya başlayacak olan aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Peki, Mahkum 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mahkum dizisi 13. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? 13. bölümde neler olacak?

MAHKUM DİZİSİ 13. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Mahkum dizisi 13. bölüm fragmanı henüz çıkmadı. Bugünkü 12. bölümünün ardından yeni bölüm fragmanının çıkması bekleniyor.

MAHKUM DİZİSİ 12. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

MAHKUM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Fırat'ın ve arkadaşlarının firarı, Barış'ın kurduğu tüm düzenin alt üst olmasına neden olacaktır. İçeride kontrol altında tuttuğu Fırat, şimdi her an cinayet bıçağını bulup Barış'ın sonunu getirebilir. Artık şehrin sokaklarında gezen düşmanının yanında bir de köstebek meselesi Barış'ı zora sokar. Barış kılığında müebbetlik katil, Savaş kılığında ölüm cezası olan köstebektir. Bu girdaptan kurtulmak için feda edecek bir kurban seçmek zorunda kalır.

Büyük firar planıyla cezaevinden kaçan Fırat ve arkadaşları, kendilerini güvene aldıktan sonra harekete geçerler. Amaç cinayetin işlendiği gerçek bıçağı bulmaktır. Zihninin karanlıklarında yolculuğa çıkan Fırat, hiç beklemediği bir yerde bulur kendini. Bıçağı alıp, özgürlüğüne kavuşabilecek midir?

MAHKUM DİZİSİ KONUSU NE?

İdealist bir Cumhuriyet Savcısı olan Fırat Bulut (Onur Tuna), bir sabah uyandığında kendini cezaevinde bulur. Hiçbir şey hatırlamıyordur ve eşiyle kızını öldürmekten yargılanıyordur. Kendisine kurulan komployla bu çıkmaza düşen Fırat, masumiyetini kanıtlayabilecek midir?

MAHKUM OYUNCULARI KİMLER?

Onur Tuna : Savcı Fırat Bulut

Elçin Sangu

İsmail Hacıoğlu : Savaş Yesari/Barış Yesari

Seray Kaya

Melike İpek Yalova : Büge

Hayal Köseoğlu : Sasha

Hakan Karsak

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