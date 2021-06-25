Mahkemeye getirilen hassas teraziler beraat ettirdi
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Mahkemeye getirilen hassas teraziler beraat ettirdi

Mahkemeye getirilen hassas teraziler beraat ettirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bolu'da, uyuşturucu ticareti yapmak suçlamasıyla tutuksuz yargılanan H. A., evinde yakalanan hassas terazilerin mahkeme salonunda A4 kağıdı tartamaması üzerine beraat etti.

Bolu'da, uyuşturucu ticareti yapmak suçlamasıyla tutuksuz yargılanan H. A., evinde yakalanan hassas terazilerin mahkeme salonunda A4 kağıdı tartamaması üzerine beraat etti.

Edinilen bilgiye göre, Kıbrıscık ilçesinde H.A.'ya ait evde uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda evde yapılan aramalarda 760 gram esrar ile 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan H.A., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"Terazileri armut ve mantar tartmak için kullanırım"

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde, "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuksuz yargılanan 2 çocuk babası H.A.'nın son duruşması görüldü. Duruşmaya tutuksuz sanık H.A. ve avukatı katıldı. Duruşmada son savunmasını yapan H.A., "Uyuşturucunun müptelası oldum. 38 yıldır bu mereti içerim. Kesinlikle satıcı değilim ve içiciyim. 760 gram esrarı da 5 bin lira karşılığı İstanbul'dan aldım. Orman işçisi olarak ve armut ile mantar satarak geçimimi sağlarım. Evimde bulunan iki hassas kantarı da armut ile mantarı tartmak için kullanırım. Uyuşturucu madde tartmak için kullanmam. Bu güne kadar uyuşturucuya çocuklarımın rızkını yatırdım. Çok pişmanım" dedi.

Teraziler mahkeme salonuna getirildi

H.A.'nın savunmasının ardından avukat Emre İlhan, bir önceki duruşmada istediği H.A.'ya ait terazilerin mahkeme salonuna getirilmesini ve uyuşturucuyu tartıp tartmayacağının tespit edilmesi talep etti. Mahkeme başkanı talep üzerine mahkeme salonuna istediği terazilerin üzerine A4 kağıt koydu. Teraziler üzerlerine konulan A4 kağıtlara tepki vermedi. Terazilerin uyuşturucu madde tartmakta kullanılmadığı kanaatine varan mahkeme heyeti tutuksuz sanık H.A.'nın beraatine karar verdi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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