Mahkemenin zammı iptal etti, ekmek tekrar 1,5 TL'den satışa sunuldu

Mahkemenin zammı iptal etti, ekmek tekrar 1,5 TL'den satışa sunuldu

Fırıncıların talebiyle 1,5 TL olan ekmek fiyatının 2 TL'ye çıkarılmasının ardından mahkeme kararıyla uygulanan zammın iptal edilmesiyle birlikte ekmek tekrar 1,5 TL'den satışa sunuldu.

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, fırıncıların talebi üzerine 22 Şubat'ta 200 gramı 1,5 TL'den satılan ekmeğin, 220 grama yükseltilerek 2 TL'den satılmasını kararlaştırıldı. Zonguldak Valiliği'nin zamma itirazı sonrası oda fiyatı düşürmedi. Valiliğin, 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurusu üzerine açılan davanın 5 Mart'ta görülen duruşmasında zam kararı durduruldu. Mahkeme, komisyonca tekrar görüşülmesine karar verdi.

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, kararın mahkemece tebliğ edilmesinin ardından bugün ekmek fiyatını 1,5 TL'ye düşürdü. Ekmek satıcısı Barış Bozyurt, zammın geri çekilmesiyle ekmeğin 200 grama geri çekildiğini anlatarak, "Ekmek fiyatı düşünce alışveriş yapan müşteriler de mutlu oldular. Gün içinde 10 tane ekmek alan vatandaşlar da var ama tabi 2 TL olması bütçelerini zorladı" dedi.

Vatandaşlardan Turgut Sıray da, "Bence güzel bir karar oldu. Ekmeğin fiyatının düşürülmesi halk için güzel oldu ancak burada esnafı da düşünmek lazım." dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı