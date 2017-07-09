Mahkemenin Leopoldo Lopez Hakkındaki Kararını Onaylıyorum"

Venezuela muhalefet liderlerinden Leopoldo Lopez'in dün sabaha karşı sağlık durumu gerekçesiyle cezaevinden ev hapsine geçmesinin yankıları sürüyor. Devlet Başkan Nicholas Maduro, Lopez'in ev hapsine geçmesi için sunulan önerinin tarafından onaylandığını ve mahkemenin kararını memnuniyetle karşıladığını söyledi. Barış çağrısını yineleyen Maduro ekledi: "Umarım bu kararın ardından bay Lopez de barış mesajı verir."



Başkan Maduro başkent Karakas'ta hükümet ve sağ muhalefet olmak üzere iki politik kesim arasında bir barış anlaşması imzalamak üzere yeni bir ulusal diyalog masası kurmak için muhalefete çağrı yaptı. Lopez'in kalan cezasını evinde çekmesi yönünde mahkemenin verdiği karara saygı duyduğunu ve desteklediğini açıklayan Maduro şöyle devam etti: "Umarım mahkemenin bu kararını bay Leopoldo da anlar ve Roma Verde cezaevinde bir kaç yıl geçirdikte sonra gerekçeleriyle birlikte barış mesajı verir. Çünkü ülke barış istiyor."



Ancak Lopez'in ilk mesajı "Diktatörlük devam ediyor, mücadele etmek zorundayız" oldu.



Eski bakan ziyaret etmişti



Sağ muhalefeti destekleyen İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, Peru Devlet Başkanı Pedro Pablo Kuczynski, Şili Dışişleri Bakanı Heraldo Muñoz gibi pek çok uluslararası siyasetçiler Twitter üzerinden Lopez'in ev hapsine geçmesini memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.



Eski dışişleri bakanı ve kurucu meclis milletvekili adayı Delcy Rodríguez 4 Haziran'da cezaevinde Lopez'i ziyaret etmişti. Eski İspanya Başbakanı José Luis Rodríguez Zapatero gibi pek çok uluslararası isim de duruma müdahil olmuştu. Zapatero'nun son iki haftada 3 kez Lopez'i ziyaret ettiği bildirilmişti.



"Kararı destekliyoruz ama yaptırım uygulanmalı"



Öte yandan Guarimba Mağdurları Komitesi de mahkemenin kararına ilişkin resmi Twitter hesabından açıklama yaptı. Komite "Venezuela'da şiddeti durdurmak için alınacak bütün önlemleri destekliyoruz. Hiç kimse bizim yaşadığımız acıları yaşamayı hak etmiyor." mesajını paylaştı. Komite "halen devam eden ve İçişleri bakanlığı tarafından cezasız bırakılan" şiddet eylemleri göz önüne alındığında bu eylemlerin faillerine olumsuz örnek teşkil etmemesi açısından Lopez için alınan tedbir kararının yaptırımla birlikte uygulanması gerektiğini söyledi.



Nisan ayının başından beri sokaklarda olan sağ muhalefetin talepleri arasında Leopoldo López'in serbest bırakılması da vardı.



Sağcı Halk İradesi Partisinin yöneticisi ve Chacao eski belediye başkanı olan Lopez, 43 kişinin hayatını kaybettiği, sekiz bin kişinin yaralandığı 2014'deki şiddet eylemlerini planlamaktan 13 yıla mahkum edilmişti.



Guarimba Kurbanları Komitesi, 2014'te Venezuela'daki şiddet dalgasından etkilenen insanlardan ve bu şiddet ortamında hayatını yitirenlerin yakınlarından oluşuyor. "Guarimba" halk dilinde barikat demek ve genellikle bu terimle 2014'teki Maduro karşıtı şiddet üreten sokak gösterileri kastediliyor. - Madrid