Mahkemenin Kararıyla Birlikte Fatih Terim, TFF'den 2,5 Milyon TL Az Tazminat Alacak
İş mahkemesi, erken fesih nedeniyle TFF'nin Fatih Terim'e 7,7 milyon TL tazminat ödemesine karar vermişti. Üst mahkeme, "hakkaniyet" indirimi yaparak bu rakamı 5,2 milyon TL'ye indirdi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Türkiye Futbol Federasyonu arasındaki davada yeni bir gelişme daha yaşandı. İstanbul 17. İş Mahkemesi'nin davalı TFF'nin davacı Fatih Terim'e 9 milyon 324 liranın erken fesih bedeli olarak ödenmesine hükmetmesinin ardından harekete geçen Türkiye Futbol Federasyonu, mahkemenin verdiği karara itiraz etmişti.
7,7 MİLYON TL YERİNE 5,2 MİLYON TL ALACAK
Üst mahkemede görülen dava sonrasında TFF'nin itirazı ve İş Mahkemesi'nin verdiği karar incelendi ve "hakkaniyet" indirimi yapılarak; Fatih Terim'in TFF'den sadece 5 milyon 250 bin TL almasına karar verdi ve İş Mahkemesi'nin ilk kararına göre ödenmesi gereken 7.7 milyon TL'yi iptal etti. Hem Fatih Terim tarafı hem de TFF tarafı, verilen kararı iki hafta içerisinde Yargıtay'a taşıyabilecek.
(Sporx)
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TERİMİN İŞ GS İLE TÜRK MİLLİ TKIMINDAN TAZMİNAT ALMAK MİLLİ TAKIMDAN KOVULUYOR GS YE. GS DEN KOVULUYOR MİLLİ TAKIMA OHHHH DÜNYA TERİMİN YAAŞA TERİM.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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VAY VAY VAYYYYYYY BEDAVADAN PARAAAACevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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adamın hakkı yada degıl bılemem ama çatır çatır parayı ezer burada bol beleş yazanlar da aynısı yapardıCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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imPARAtor nerede milli duygularsözde 6s e imza atmış tl ile ama 20 milyon tl sevgi tamamen duygusalCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Fakir fukaranın hakkından yiyorsanız bogazınızda kalsınCevap Yaz 1 Yayından Kaldır