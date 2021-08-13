Mahkemenin gerekçeli kararı, Nazmiye Koyuncu'yu bebeğinin yanında öldüren sanığın iddialarını çürüttü

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Nazmiye Koyuncu'yu evinde 2 aylık bebeğinin yanında bıçaklayarak öldüren sanık Ramazan Dirgen'e verilen müebbet hapis cezasının gerekçesi açıklandı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Nazmiye Koyuncu'yu evinde 2 aylık bebeğinin yanında bıçaklayarak öldüren sanık Ramazan Dirgen'e verilen müebbet hapis cezasının gerekçesi açıklandı.

Ankara 30. Ağır Ceza Mahkemesince 18 Haziran'da karar bağlanan davanın gerekçesinde, Çubuk'ta yaşayan 19 yaşındaki Nazmiye Koyuncu'nun bıçaklanarak öldürüldüğü anımsatıldı.

Ramazan Dirgen'in evinde suç aleti 2 bıçak, kan lekeleri olan elbiseler ile Koyuncu'ya ait cüzdan ve küpe bulunduğu belirtilen gerekçeli kararda, sanığın ifadesinde Koyuncu ile gönül ilişkisi bulunduğunu, bunu sonlandırmak için maktulün evine gittiğini iddia ettiği aktarıldı.

Mahkemece yapılan detaylı incelemede Dirgen'in iddialarını doğrulayan herhangi bir kanıta rastlanmadığı vurgulanan gerekçeli kararda, şu tespitlere yer verildi:

"Sanık maktul ile gizli bir duygusal ilişkileri olduğunu beyan etmişse de tanıkların buna dair herhangi bir beyanda bulunmadıkları anlaşılmıştır. Sanık, sosyal medya üzerinden görüştüklerini iddia ettiyse de buna ilişkin bir delil ileri sunamadığı gibi mahkememizce dijital materyallerde yapılan incelemelerde bu konuda bir delile ulaşılmamıştır. Ayrıca sanığın HTS kayıtlarının incelenmesine ilişkin tutanakta, aralarında görüşme kaydı bulunmadığı görülmüştür. Maktulün telefonunun bilişim uzmanı bilirkişi tarafından yapılan incelemesinde sanıkla irtibatına ilişkin herhangi bir veri tespit edilemediği belirlenmiştir. Ayrıca telefonlar üzerinde yapılan incelemede, sanık ve maktulün birbirleriyle irtibatlarına rastlanmamıştır."

"Sanığın savunmasına itibar edilmemiştir"

Dirgen'in ceza indiriminden yararlanmak için böyle bir savunma geliştirdiği ifade edilen kararda, "Sanığın, maktulü bir anlık sinirle bıçakladığına ilişkin savunmasının haksız tahrik hükümleri gereği cezasında indirim yapılmasını sağlamaya yönelik gerçeği yansıtmayan beyanlar olduğunun kabulü ile sanığın bu yöndeki savunmalarına itibar edilmemiş, olay günü maktulden kaynaklı haksız hareket meydana gelmediği anlaşılmakla sanık hakkında haksız tahrik hükümleri uygulanmamıştır." değerlendirmesi yapıldı.

Ramazan Dirgen'in kasten öldürmekten müebbet, konut dokunulmazlığını ihlalden 1 yıl 6 ay ve hırsızlık suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldığı kaydedilen kararda, sanık hakkında takdir indirimi yapılmadığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tanju Özkaya