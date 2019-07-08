Mahkemenin boşamadığı kadın "boşanmak istiyorum" diye eylem yaptı

Adana'da şiddet gördüğünü ileri sürdüğü kocasından 5 yıldır boşanamadığı için "boşanmak istiyorum" yazılı döviz açarak eylem yaptı

ADANA - Adana'da 45 yaşındaki bir kadın, şiddet gördüğünü ileri sürdüğü kocasından 5 yıldır boşanamadığı için "boşanmak istiyorum" yazılı döviz açarak eylem yaptı.

Meryem K. (45), 2001 yılında Cerrah K. ile ikinci evliliğini yaptı. Çiftin bu evlilikten ikiz kız çocukları dünyaya geldi. Cerrah K., iddiaya göre, evliliklerinin ilk yılında Meryem K.'ye sözlü ve fiziksel şiddet uygulamaya başladı. Şiddete dayanamayan kadın, 2012'de eşi hakkında boşanma davası açtı ancak kısa süre sonra eşiyle barışarak, davayı geri çekti. Devam eden süreçte eşi tarafından merdivenden atılarak, darp edildiğini öne süren Meryem K., 2013'te tekrar boşanma davası açtı. Adana Adliyesi 7'nci Aile Mahkemesi'nce Meryem K.'nin boşanma talebine ilişkin ret kararı verildi. Bu sırada eşini tehdit ettiği iddia edilen Cerrah K. hakkında, mahkemece uzaklaştırma kararı verildi. 'Darp' ve 'tehdit' suçlamalarını kabul etmeyip, boşanmak istemeyen eşinden ayrılmakta ısrarcı olan Meryem K., karara itiraz ederek, davayı üst mahkemeye taşıdı. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Hukuk Dairesi de geçen yılın Mart ayında, 'Davacı davalının bir kusurunu ispat edemediği, ilk derece mahkemenin tespiti de bu doğrultuda olduğundan davanın reddi doğmuştur' kararıyla davayı reddetti. Hukuk mücadelesini Yargıtay'a götüren Meryem K.'nin beklediği karar yine çıkmadı. Kararını geçen hafta açıklayan Yargıtay, temyiz başvurusunu reddedip, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Hukuk Dairesi'nin ret kararını onadı.

Meryem K., elinde taşıdığı 'Boşanmak istiyorum' yazılı dövizle eylem yaptı. Meryem K. 2012 yılında eşi hakkında açtığı boşanma davasını tehditler nedeniyle geri çektiğini söyledi. Eşiyle zorla barıştığını ancak şiddetin daha da artması nedeniyle 2013'te tekrar dava açtığını kaydeden Meryem K., bu nedenle mahkemelerin boşanma kararı vermediğini belirterek şöyle devam etti:

"Boşanamadığım eşim ben çocuklarımı kaçırmakla tehdit ediyor. Mahkeme masrafları yüzünden cebimde 5 kuruş para kalmadı. Boşanmak istiyorum, başka bir şey istemiyorum. 17 sene şiddet gördüm. Hakimler beni boşamadılar. Neymiş affetmişim. Ben tehditle döndüm eşimin yanına. Son 5 yıldır koruma kararı var. Panik butonlarıyla dolaşıyorum. Adliyede taşkınlık çıktı; eşimin yüzüne çanta fırlattım diye 3 bin TL ceza yazdılar. Beni döverken karnımda 4,5 aylık çocuğumun bile ölümüne sebep oldu. 17 sene beni ailemle görüştürmedi. Belimden aşağısını su ile yaktı. Beni kablo ile dövdü. Evlere temizliğe gidiyorum, parayı davalara harcıyorum. Adamın korkusundan dışarı çıkıp, çalışamıyorum bile. Kendisi dini nikahla başkasıyla evlenmiş ama benim yakamı bırakmıyor. Boşanmadığım sürece bu adamdan kurtulamıyorum. Annemi, babamı, kardeşlerimi tehdit ediyor. Dini nikah kıyarak kendi bir kadınla evlenmiş. Her gün kadınla birlikte çektirdiği fotoğrafı benim kapıma koyup arkasına da 'benden başanırsan senin yüzün kezzapla yakarım yazıyor."

Meryem K., boşanana kadar adliye önünde eylemlerini sürdüreceğini söyledi.

Kaynak: İHA