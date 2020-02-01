Mahkemenin 15 bin TL'lik 'taksitli' kararı gözü yaşlı aileyi yıktı

01.02.2020 16:22 | Son Güncelleme: 01.02.2020 16:23

ANTALYA'da yolun karşısına geçmeye çalışan Engin Ustali'ye (24) çarparak ölümüne neden olan sürücüye iyi hal indirimiyle verilen 2 yıl 1 ay hapis cezası 15 bin 200 lira para cezasına çevrilip, 24 takside bölündü. 1,5 yıl süren hukuk mücadelesi sonunda sanığa verilen cezaya itiraz eden gözü yaşlı anne Nuray Ustali, "Biz sanığın ceza almasını beklerken ona ödül verildi. Benim oğlumun canı 15 bin lira mıydı? Hapis cezası bekliyorduk, para cezası verip, bir de takside böldüler" dedi.

Kaza, 8 Temmuz 2018 tarihinde, Muratpaşa ilçesi Zerdalilik Mahallesi Cebesoy Caddesi üzerinde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Aşçılık yapan Engin Ustali, Cebesoy Caddesi'nde, otobüsten indikten sonra başka bir otobüse binmek için yolun karşısına geçmek istedi. Ancak karşı kaldırıma çıkmasına az bir mesafe kala, 70 yaşındaki A.H.'nin yönetimindeki 07 SZ 801 plakalı otomobil, Ustali'ye çarptı. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ustali'nin kafatasında 5, yüzü, kolları ve ayaklarında da çok sayıda kırık ile çatlak olduğu tespit edildi. Ağır yaralı olan genç, yoğun bakıma alındı. A.H. ise olay yerinde gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. Engin Ustali, kazadan 4 gün sonra yaşamını yitirdi.

15 BİN TL CEZA 24 TAKSİDE BÖLÜNDÜSürücü A.H. hakkında Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava, 1,5 yıl sürdü. Davanın 24 Aralık'ta görülen karar duruşmasında, tutuksuz sanık A.H., taksirle ölüme sebep olmak suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ancak ceza iyi hal indirimi ile önce 2 yıl 1 aya düşürüldü, ardından 15 bin 200 TL para cezasına çevrildi. Mahkeme, sanığın para cezasını 24 ay eşit taksitler halinde ödemesine karar verdi. A.H.'nin ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu.OĞLUNUN MEZARI BAŞINDA AĞLADIAcılı anne Nuray Ustali karara itiraz ederek, davayı istinaf mahkemesine taşıdı. Anne Ustali oğlunun Uncalı Mezarlığı'ndaki kabri başında gözyaşı dökerek, verilen cezaya isyan etti. Cezanın yalnızca 15 bin TL olmasının ve bunun da taksitlere bölünmesinin kendisini bir kere daha yıktığını söyleyen anne, "Biz sanığın ceza almasını beklerken ona ödül verildi. Benim oğlumun canı 15 bin TL miydi? Hapis cezası bekliyorduk para cezası verip, bir de takside böldüler. Benim içim yanıyor, her gün buraya gelip ağlıyorum. Oğlum geri gelecek sanıyorum" diye konuştu.'ÖDEMESİN BEN ÖDERİM'Ağabey Emin Ustali ise 1.5 yıllık hukuk mücadeleleri sonunda böyle bir ceza verilmesine şaşırdıklarını ifade ederek, "Sanığa verilen ceza değil bir ödül. Üstelik cezayı da paraya çevirdiler. Bir pişmanlıkları bile yok. Çok yavaş gittiğini söylüyor sanık, 30 kilometre hızla gittiğini söylüyor. O hızla benim kardeşimin kafasını parçalayıp, kolunu bacağını nasıl kırdı? 15 bin lira 24 takside bölündü. Ödemesin onu da biz öderiz. Devletimize faydamız olsun. Bu bir ceza değil" dedi.

Ustali ailesi A.H.'nin hak ettiği cezayı alması için hukuk mücadelesini sürdüreceklerini kaydetti.

Kaynak: DHA