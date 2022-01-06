Son dakika haberi | Mahkemelik oldukları kişiyle çocuk yuvasına 'oyuncak' alarak uzlaştılar

SAMSUN (İHA) - Mahkemelik oldukları kişiyle çocuk yuvasına 'oyuncak' alarak uzlaştılar

SAMSUN - Samsun'da maddi hasarlı trafik kazası sonucu meydana gelen darp sonucu adliyelik olan taraflar, 'çocuk yuvasındaki çocuklara oyuncak alınması' şartıyla uzlaştı.

Samsun'da K.S. ile D.K. ve eşi Ö.K. maddi hasarlı trafik kazası sonucu aralarında anlaşmazlık çıktı. K.S.'nin D.K. ve eşi Ö.K.'yi "Hakaret edip saldırıp darp ettiği iddiasıyla hakkında asliye ceza mahkemesinde dava açıldı.

Dava dosyası tarafların barışıp anlaşmaları için uzlaştırmacı Nalan Demirtaş'a verildi. Nalan Demirtaş devreye girerek her iki taraflarla görüşüp tarafların yargı yükünün hafiflemesi ve taraflar arasındaki barışın sağlanması için uzlaştırmak istedi. D.K. ve eşi Ö.K. kendilerine saldıran K.S.'nin çocuk yuvasında kalan çocuklara 500 lira değerinde oyuncak alması şikayetten vazgeçeceğini söyledi. Uzlaştırmacı Nalan Demirtaş K.S.'ye karşı tarafın uzlaşma talebini iletti. K.S. de bu isteği kabul ederek 500 lira değerinde çeşitli oyuncaklar alıp teslim etti. Naan Demirtaş ta Samsun Valiliği Süleyman Yançatoral Çocuk Evleri ile temasa geçip söz konusu oyuncakları burada kalan çocuklara dağılması için kurum müdürü Songül Gürsel'e teslim etti.

Müştekilerin çocuk yuvasına oyuncak bağışı için uzlaştığını belirten uzlaştırmacı Nalan Demirtaş, " Bizde bu oyuncakları getirip teslim ettik. Uzlaştırmanın toplumda yaygınlaşması için güzel bir olaya vesile oldular. Biz uzlaştırmacılar olarak toplumda yaygınlaştırılması için örnek teşkil etmesini istiyoruz" dedi.