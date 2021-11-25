Mahkemelerde 41 bin 402 duruşma elektronik ortamda yapıldı

İSMET KARAKAŞ - Türkiye'de ilk kez, avukatların bulundukları yerlerden duruşmalara video konferansla katılmalarını sağlayan "e-Duruşma" uygulamasıyla bugüne kadar 41 bin 402 duruşma yapıldı.

AA muhabirinin Adalet Bakanlığından aldığı bilgiye göre, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde yer alan, avukatların hukuk mahkemelerinde taraf oldukları duruşmalara video konferansla katılmalarını sağlayan e-Duruşma uygulaması, 15 Eylül 2020'de Ankara Batı Adliyesi'nde pilot olarak başlatıldı.

Yapılan çalışmalarla bu yıl içerisinde yaygınlaştırılan e-Duruşma, 81 ilde 1400 hukuk mahkemesinde faaliyete geçirildi. Bugüne kadar e-Duruşma kapsamında 41 bin 402 duruşma yapıldı.

Bakanlığın yaptığı çalışmalarla avukatların farklı illerdeki duruşmalara il dışına çıkmadan katılmalarını da sağlayan uygulama yaygınlaştırılacak. Bu yıl sonuna kadar e-Duruşma yapılabilecek 1800 duruşma salonu daha kullanıma sunulacak. Uygulama, gelecek yıl sonuna kadar ise tüm adliyelerde faaliyete geçirilecek.

AA / Kemal Karadağ - Son Dakika Haberleri

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