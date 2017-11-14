Mahkemeden, Zorunlu Din Dersi ile İlgili Karar
İstanbul İdare Mahkemesi, ortaokul öğrencisi çocuklarının zorunlu Din Kültürü dersinden muaf tutulmasını isteyen ailenin talebini haklı buldu.
İstanbul Eyüpsultan'da, ortaokul beşinci sınıfta okuyan kızları N.D.'nin zorunlu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden muaf tutulmasını isteyen aile bu talebi okul idaresine iletti.
İdare, ailenin başvurusuna olumsuz yanıt verdi. Aile İstanbul 10. İdare Mahkemesi'ne dava açtı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü davaya gönderdiği savunmada, okul idaresinin kararını savundu. Mahkeme aileyi haklı buldu.
Oybirliğiyle alınan kararda, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin benzer davalardaki kararları hatırlatıldı, "Küçükler, din eğitiminden kanuni temsilcilerinin talebi doğrultusunda muaf tutulabilir" denildi.