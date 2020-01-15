Mahkemeden 'Wikipedia açılsın' kararı

15.01.2020 16:47 | Son Güncelleme: 15.01.2020 16:47

ANKARA 1'nci Sulh Ceza Hakimliği, Türkiye'de 29 Nisan 2017 tarihinden bu yana erişime kapalı olan Wikipedia'nın açılmasına karar verdi.

Anayasa Mahkemesi'nin Wikipedia'nın erişime kapatılmasını hak ihlali sayan kararının ardından Ankara 1'nci Sulh Ceza Hakimliği, Türkiye'de 29 Nisan 2017 tarihinden bu yana erişime kapalı olan Wikipedia'nın açılmasına yönelik karar aldı. Mahkeme, kararı, uygulanması için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na gönderdi.

Kaynak: DHA

- Ankara