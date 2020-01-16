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Mahkemeden, trafik cezalarında "caydırıcılık" vurgusu

Babaanneyle torununun yaşamını yitirdiği trafik kazasına ilişkin davanın gerekçeli kararında, "Kamu vicdanını tatmin edecek, mağdur ve mağdur yakınlarının acılarını bir nebze olsun dindirecek ve en önemlisi de caydırıcılık oluşturacak cezaların verilmesi gerekmektedir.

16.01.2020 14:13 | Son Güncelleme: 16.01.2020 14:13
Mahkemeden, trafik cezalarında

Babaanneyle torununun yaşamını yitirdiği trafik kazasına ilişkin davanın gerekçeli kararında, "Kamu vicdanını tatmin edecek, mağdur ve mağdur yakınlarının acılarını bir nebze olsun dindirecek ve en önemlisi de caydırıcılık oluşturacak cezaların verilmesi gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Dunya.com

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