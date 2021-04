Mahkemeden Hadise'ye büyük şok!

Ebru Gündeş'in 11 yıllık eşi Reza Zarrab ile yasak aşk yaşadığı iddiaları sonrası mahkemeye başvuran ve haberleri kaldırtmak isteyen ünlü şarkıcı Hadise'ye büyük şok... Mahkemece haberlere erişim talebi reddedildi.

Günaydın'dan Atakan Irmak'ın haberine göre; Şarkıcı Ebru Gündeş'in 11 yıllık eşi Reza Zarrab'a açtığı boşanma davası ile ilgili magazin kulislerindeki iddiaların ardı arkası kesilmiyor.

Gündeş, Zarrab'ın kendisini aldattığını iddia etmesinden sonra yasak aşk yaşadığı kadınlar arasında şarkıcı Hadise'nin de olduğu öne sürülmüştü.

Bu iddia magazin gündemine damga vururken Hadise iddiaları jet hızıyla yalanlamış ve dava açacağını belirmişti.

Hadise, hakkında çıkan haberlerin kaldırılması için İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurdu. Ünlü şarkıcı çıkan haberlerin yalan olduğunu, bu nedenle erişime engellenmesini talep ederken hakimlik ise haberlerin basın özgürlüğü kapsamında olduğunu değerlendirerek talebi reddetti.

BOŞANMA DAVASI AÇTI

Gündeş'in 11 yıldır evli olduğu Zarrab'a "Evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı" gerekçesiyle Bodrum Aile Mahkemesi'nde boşanma davası açması gündeme bomba gibi düşmüş Gündeş, Zarrab'ın başka kadınlarla ilişkisinin bulunduğunu iddia ettiği dava dilekçesinde, kadınlardan birini kendisinin de yakından tanıdığı Hadise olduğu iddia edilmişti. Eşinin bu ilişkilere hem kızının hem de kızının bakıcısının şahit olduğunu iddia eden Gündeş, kendisinin de aldatılma olayını farklı kaynaklardan doğrulattığını ifade etmişti.

"KİMSE NAMUSUMU LEKELEYEMEZ"

Hadise, geçen gün "Bugüne kadar karşılaştığım tüm hakaretler, aşağılamalar, iftiralara karşı sabırla ve empatiyle yaklaşmaya çalıştım ama bu kadar uzun boylu değil. Kimse benim namusumu, şerefimi lekeleyemez!" sözleriyle yasak aşk iddiaları karşısında sessizliğini bozmuştu. Hadise sosyal medyadan açıklama yaparken, Gündeş ise sessiz kalmayı tercih etti.

Kaynak: Snob Magazin