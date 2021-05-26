Mahkemeden Gazipaşa sahili imar planı için iptal kararı
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Mahkemeden Gazipaşa sahili imar planı için iptal kararı

Mahkemeden Gazipaşa sahili imar planı için iptal kararı
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Çınar - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, Akdeniz fokları ve deniz kaplumbağalarının da yaşam alanı olan Kahyalar sahiline ilişkin imar planları, Antalya 2'nci İdare Mahkemesi'nce iptal edildi.

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, Akdeniz fokları ve deniz kaplumbağalarının da yaşam alanı olan Kahyalar sahiline ilişkin imar planları, Antalya 2'nci İdare Mahkemesi'nce iptal edildi.

Antalya'nın doğal ve arkeolojik koruma alanları, nitelikli tarım alanları ile bölgenin özelliğini kaybetmemiş doğal kıyılarına ev sahipliği yapan Gazipaşa ilçesinde, turizm amaçlı hazırlanan imar planlarıyla ilgili Mimarlar Odası Antalya Şubesi'nin 10 kişiyle Antalya 2'nci İdare Mahkemesi'nde açtığı davada karar çıktı. Mahkeme, imar mevzuatına, planlama tekniğine, şehircilik ilkelerine ve kamu yararına uygun olmadığına hükmettiği planların iptaline karar verdi.

Mimarlar Odası Antalya Şubesi'nden karara ilişkin yapılan açıklamada, ilçede Burhan ve Sarağaç mahallelerini kapsayan Kahyalar kıyı bandının kumul ve kayalık alanları, denize uzanan mağaraları, kıyı orman alanı ve çayların beslediği sulak alanlarıyla çok farklı canlılara yaşam ortamı sağladığı ve ev sahipliği yaptığı belirtildi. Gazipaşa ilçesinin coğrafyası gereği tepeler arasında, kısa kumsal alanlara sahip olduğu ve bu kısa kumsal alanların (kıyı bandı), 2'nci ve 3'üncü derece doğal sit alanı olduğu vurgulandı.AKDENİZ FOKLARI VE CARETTA CARETTALARIN YAŞAM ALANI

Açıklamada, bölgenin doğal değerlerine dikkat çekilerek, hem 'deniz kaplumbağaları üreme ve koruma alanları' hem de 'Akdeniz fokları yaşam alanı' içinde kaldığına dikkat çekilerek,  mahkemenin, aldığı kararla Gazipaşa sahillerinde tahribatın önüne geçildiği belirtildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Çınar

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