Mahkemeden Facebook'un 'WhatsApp' başvurusuna ret

ANKARA 4'üncü İdare Mahkemesi, Facebook'un, WhatsApp verilerinin Facebook şirket ürün ve verilerine bağlanmasını durduran Rekabet Kurulu kararının yürütmesinin durdurulması istemli başvuruyu reddetti.

ANKARA 4'üncü İdare Mahkemesi, Facebook'un, WhatsApp verilerinin Facebook şirket ürün ve verilerine bağlanmasını durduran Rekabet Kurulu kararının yürütmesinin durdurulması istemli başvuruyu reddetti.

WhatsApp, 4 Ocak'ta güncellediği 'gizlilik ilkeleri'ni kabul etmeleri için kullanıcılara bildirim yolladı. Hesap ve konum bilgileri, mesajlar gibi verilerin Facebook şirketleriyle paylaşılmasını içeren yeni koşulların onayı için kullanıcılara 8 Şubat'a kadar süre verildi. WhatsApp, yeni koşulların kabul edilmemesi durumunda uygulamanın kullanılamayacağını bildirdi.

Rekabet Kurulu ise güncellemeye ilişkin 11 Ocak'ta geçici tedbir kararı alarak, bu yöndeki uygulamaları durdurdu. Rekabet Kurulu, WhatsApp verilerinin Facebook şirket verilerine bağlanmasının, Facebook'un tüketici iletişim hizmetleri pazarındaki gücünü internet reklamcılığı alanındaki rakiplerinin faaliyetini zorlaştıracak şekilde kullanması, aşırı veri toplanması ve verinin başka hizmetler için kullanılmasının tüketicinin sömürülmesine yol açması gibi nedenlerle bu kararı almıştı.

Rekabet Kurulu'nun kararından sonra WhatsApp tarafından planlanan güncelleme, küresel çapta 15 Mayıs 2021'e kadar ertelendi. Facebook da Rekabet Kurulunun aldığı tedbir kararının yürütmesinin durdurulması talebiyle Ankara 4'üncü İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Başvuruyu inceleyen mahkeme, Facebook'un tedbir kararının yürütmesinin durdurulması talebini 7 Temmuz'daki kararıyla reddetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı