Mahkemeden Eminönü'ndeki balıkçı teknesi kararı
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Mahkemeden Eminönü'ndeki balıkçı teknesi kararı

EMİNÖNÜ'nde balık ekmek satan teknelerin tahliyesinin durdurulmasına ilişkin açılan davalarda, İstanbul 10. İdare Mahkemesi, 2 nolu balıkçı teknesinin avukatının belediyenin tahliye isteminin reddi yönündeki talebini reddetti.

27.12.2019 17:41 | Son Güncelleme: 27.12.2019 17:41
Mahkemeden Eminönü'ndeki balıkçı teknesi kararı
EMİNÖNÜ'nde balık ekmek satan teknelerin tahliyesinin durdurulmasına ilişkin açılan davalarda, 10. İdare Mahkemesi, 2 nolu balıkçı teknesinin avukatının belediyenin tahliye isteminin reddi yönündeki talebini reddetti. Böylece tüm balıkçı teknelerinin açmış oldukları davalar reddedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sözleşmeleri biten 'ndeki balıkçıların 1 Kasım'da tekneleri boşaltmasını işyeri sahiplerine tebliğ etmişti. İBB'nin bu kararının ardından teknelerdeki balıkçılar, İBB'ye karşı tahliyeyi durdurmaya yönelik talepte bulunarak ayrı ayrı davalar açmıştı. Balıkçı esnafının talebi doğrultusunda mahkeme, idarenin savunması alınana kadar yürütmenin durdurulması kararı vermişti. İdare mahkemesi İBB'nin davaya gerekli belgeleri sunmasının ardından yürütmenin durdurulması kararını kaldırılmış ve 1 nolu ile 3 nolu balıkçı teknelerinin açmış oldukları davalar reddedilmişti. İstanbul 10. İdare Mahkemesi, 2 nolu balıkçı teknesinin avukatının belediyenin tahliye isteminin reddi yönündeki talebini reddetti. Böylece tüm balıkçı teknelerinin açmış oldukları davalar reddedildi.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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