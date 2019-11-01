Mahkemeden Eminönü'ndeki balık ekmek satan tekneler için karar (1)
İSTANBUL 4. İdare Mahkemesi, Tarihi Eminönü Turizm Balık Ekmek Kooperatifinin başvurusu üzerine yürütmeyi durdurma kararı verdi.
İSTANBUL 4. İdare Mahkemesi, Tarihi Eminönü Turizm Balık Ekmek Kooperatifinin başvurusu üzerine yürütmeyi durdurma kararı verdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Eminönü'nde balık ekmek satan teknelerin 1 Kasım'a kadar boşaltılması için ihtarname göndermişti. Tarihi Eminönü Turizm Balık Ekmek Kooperatifi'nin başvurusu üzerine İstanbul 4. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi.