Son dakika haberleri: Enis Berberoğlu hakkındaki fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi
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Son dakika haberleri: Enis Berberoğlu hakkındaki fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi

09.02.2021 16:23 | Son Güncelleme: 09.02.2021 16:36
Son dakika haberleri: Enis Berberoğlu hakkındaki fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi

Edinilen son dakika haberine göre İSTANBUL 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yeniden yargılanması ve infazın durdurulmasına karar verilen Enis Berberoğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılması için hazırlanan fezleke, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulmak üzere Adalet Bakanlığı'na gönderdi.

İSTANBUL 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yeniden yargılanması ve infazın durdurulmasına karar verilen Enis Berberoğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılması için hazırlanan fezleke, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulmak üzere Adalet Bakanlığı'na gönderdi.

Anayasa Mahkemesi'nce(AYM) hakkında ikinci kez hak ihlali yapıldığına karar verilen eski CHP'li milletvekili Enis Berberoğlu ile ilgili yeniden yargılama ve infazın durdurulması kararı veren İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi fezlekesini hazırlayarak TBMM'ye sunulmak üzere Adalet Bakanlığına gönderildi. Enis Berberoğlu ile ilgili dava sürecine yer verilen fezlekede, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) 21 Ocak 2021 tarihli "ihlal" kararı uyarınca mahkemenin 8 Şubat 2021 tarihli kararıyla hükümlünün yeniden yargılama talebinin kabulü ve infazın durdurulmasına karar verildiği hatırlatıldı. 

Berberoğlu hakkında verilen kararın Yargıtay 16. Ceza Dairesinin 20 Eylül 2018 tarihli kararıyla kesinleşmesi ve yeniden yargılama kararı verilmesi sebebiyle kesinleşmiş hükmün bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırıldığı anlatılan fezlekede, yargılama sürecinde yeniden milletvekili olan Berberoğlu hakkında yasama dokunulmazlığı kaldırılıncaya kadar yargılamanın Ceza Muhakemesi Kanununun (CMK) 223/8. maddesi uyarınca durduğu ifade edildi. Mahkemenin, kararın bir suretinin bilgi amaçlı olarak TBMM başkanlığı ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar verildiği belirtilen fezlekede, şu ifadeler kullanıldı: "Hakkında 'Devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklama' suçundan yargılama yapılmakta iken milletvekili olması sebebiyle yargılamasının CMK'nın 223/8. maddesi uyarınca durmasına karar verilen sanık Enis Berberoğlu hakkında yargılamaya devam olunmasının, Anayasa'nın 83/2. maddesi uyarınca TBMM'nin adı geçen milletvekili hakkında yasama dokunulmazlığının kaldırılması kararına bağlı olduğu anlaşılmakla, TBMM'nin takdirlerine tevdi olunmak üzere fezleke ve ekindeki dava dosyası sunulmuştur. Gereğinin takdir ve ifası için arz olunur."

 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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