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Mahkemece tutuklanan şahıs firar etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Mahkemece tutuklanan şahıs firar etti

Nevşehir'de çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şahıs, adli rapor için hastaneye götürüldüğü sırada firar etti.

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir'de çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şahıs, adli rapor için hastaneye götürüldüğü sırada firar etti.

Edinilen bilgiye göre, Ali A. (43) 'hırsızlık' suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Cezaevine teslim edilmeden önce sağlık raporu için Nevşehir Devlet Hastanesi'ne getirilen Ali A., sağlık raporu alındığı sırada adli tabiplikte firar etti. Olayın ardından Nevşehir Devlet Hastanesi çevresinde geniş çaplı arama başlatıldı. - NEVŞEHİR

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