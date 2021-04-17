Mahkeme "zibidi" kelimesini hakaret saydı, Yargıtay "hayır" dedi
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Mahkeme "zibidi" kelimesini hakaret saydı, Yargıtay "hayır" dedi

Mahkeme 'zibidi' kelimesini hakaret saydı, Yargıtay 'hayır' dedi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sosyal paylaşım sitesi hesabından, bir kişi için kullandığı 'zibidi' kelimesi için sanık sandalyesine oturan genç, 'Hakaret' suçundan mahkum edildi.

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Sosyal paylaşım sitesi hesabından, bir kişi için kullandığı 'zibidi' kelimesi için sanık sandalyesine oturan genç, 'Hakaret' suçundan mahkum edildi. Davanın temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay ise, Türk Dil Kurumu'nun 'zibidi kelimesini 'gülünç olacak derecede kısa ve dar giyinmiş olan' şeklinde tanımladığı gerekçesiyle sanık hakkında verilen mahkumiyet kararını bozdu.

Sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından eleştirdiği bir kişi için, 'zibidi' kelimesini kullanan genç, evine gelen mahkeme tebligatıyla hayatının şokunu yaşadı. 'Hakaret' suçlamasıyla 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan sanık, 'hakaret' suçundan mahkum edildi. Sanık avukatının temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay 18. Ceza Dairesi ise emsal nitelikte bir karara imza attı. Yüksek mahkeme; Avrupa ülkelerindeki benzer davaları örnek gösterdi. Sanığın sözlerindeki ifadelerin rahatsız edici boyutta olduğunun vurgulandığı kararda, "Somut olayda, sanığın facebook internet sitesinde yazmış olduğu yorumlarının bütünü bir arada irdelendiğinde, doğrudan katılanı hedef alarak, kendisine hakarette bulunmak kastıyla hareket etmeyip, eleştirme amacı güttüğü ortadadır. Yine yorumlarda geçen 'zibidi' kelimesinin, Türk Dil Kurumu'ndaki anlamının, 'gülünç olacak derecede kısa ve dar giyinmiş olan' şeklinde tanımlanmıştır. Kelimenin hakaret unsuru içermediği, yorumlarda geçen diğer sözlerin de, muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibariyle oluşmadığı gözetilmeden, sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmesi,

Kanuna aykırıdır. Sanık avukatının temyiz sebepleri yerinde görüldüğünden Asliye Ceza Mahkemesi kararının bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir" denildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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