Mahkeme, Sırrı Süreyya Önder için savcıdan mütalaa istedi

04.10.2019 11:30

HDP eski Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Anayasa Mahkemesi'nin "ifade özgürlüğünün ihlal edildiği" kararına rağmen tahliye edilmedi. Mahkeme karardan bir gün sonra savcılıktan mütalaa istedi.

2013 yılındaki Nevruz konuşmasında "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla üç yıl altı ay hapis cezası verilen HDP eski Milletvekili Sırrı Süreyya Önder hakkında Anayasa Mahkemesi (AYM) "ifade özgürlüğünün ihlal edildiği" kararı verdi. Kararın ardından cezaevinde bulunan Önder'in serbest bırakılması bekleniyordu, ancak karar İstanbul 26'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ne ulaşmasına rağmen mahkeme heyeti adliyeden ayrıldığı için tahliye olmadı. Bu nedenle dün (3 Ekim) beklenen tahliye bugüne kaldı.

Sabah erken saatlerde mahkemeye giden avukatlar tahliyenin bugün gerçekleşmesini beklediklerini ifade ederken, mahkeme heyetinin savcılıktan mütalaa istediği bilgisini paylaştı.

'BU ANAYASA MAHKEMESİ KARARINA DİRENMEKTİR'

Önder'in avukatı Ramazan Demir, "Ne kadar geç uygulansa o kadar iyi mantığındalar herhalde. Dünden bu yana karardan haberleri var ama olabildiğince en ağır şekilde süreci ilerletiyorlar. Bu bir nevi Anayasa Mahkemesi kararına direnmektir. Dün tahliyesini beklemekten ziyade Anayasa Mahkemesi kararı var. Kararın ardından derhal serbest bırakmaları gerekiyordu. Ama onlar keyfe keder eve gittiler. Bugün incelemeye başladılar ve savcılıktan mütalaa istediler. Mütalaadan sonra karar çıkacak" dedi.

'TAHLİYE KARARININ İNFAZININ DECİKTİRİLMESİ DE AYRI İHLAL KONUSU'

Önder'in avukatlarından Benan Molu ise sosyal medya hesabından tahliye kararının geciktirilmesine ilişkin yaptığı paylaşımda, "Tahliye kararının infazının geciktirilmesi de ayrı ihlal konusu. İHAM, 1.5 saatlik gecikmede ihlal bulmazken (Manzoni), 11 saat için ihlal bulmuştu (Quinn). AYM 11.33'te UYAP'a düşen, 12.35'te cezaevine götürülen karardan sonra 16.25'te tahliyeyi ihlal görmemişti (Emrah Ergün)" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

HDP'nin önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile Ankara eski Milletvekili Sırrı Süreyya Önder hakkında 2013 Nevruz'undaki konuşmaları nedeniyle dava açılmıştı. İstanbul 26'ncı Ağır Ceza Mahkemesi, 7 Eylül 2018'de Demirtaş'a 4 yıl 8 ay, Önder'e ise 3 yıl 6 ay hapis cezası verdi. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2'inci Ceza Dairesi, mahkumiyet kararlarını 4 Aralık 2018'de onamış, Önder 6 Aralık 2018'de cezaevine girmişti. Önder bunun üzerine, AYM'ye başvuruda bulunmuştu. 6 Aralık 2018 tarihinden bu yana Kandıra 1 Nolu F Tipi Cezaevin'nde bulunan Önder'in başvurusuna ilişkin AYM, ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi.