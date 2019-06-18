Mahkeme salonunda hayatını kaybeden Muhammed Mursi'nin ölümüne dünyadan tepkiler

Mahkeme salonunda hayatını kaybeden Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin cenazesi, Kahire'de yoğun güvenlik önlemleri altında defnedildi. Mısır devlet televizyonu, Mursi'nin dün mahkemedeki ifadesi sırasında kalp krizi geçirerek öldüğünü dünyaya duyurdu. Dünyadan Mursi'nin ölüm nedeninin araştırılması çağrıları gelirken Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tarih, onu cezaevine atıp, idamla tehdit edenleri ve şehadetine yol açan zalimleri asla unutmayacaktır." dedi.

Erdoğan, Mursi'nin, "inandığı dava uğruna verdiği mücadele sırasında hayatını kaybeden bir şehit" olduğunu söyleyerek eski Mısır Cumhurbaşkanının ölümü sonrası tepki gösterdi. Erdoğan ayrıca Twitter hesabından Mursi'nin fotoğrafını paylaşarak, "Mısır'ın demokratik seçimle göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı, kardeşim Muhammed Mursi'nin vefat ettiği haberini teessürle öğrendim. Tarihin en büyük demokrasi mücadelelerinden birini veren şehit Muhammed Mursi'ye Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerine yer verdi. Euronews.com'da Görüntüle