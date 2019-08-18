Mahkeme öncesi kaybolan pedofili zanlısı ormanda saklandığı sığınakta üç yıl sonra bulundu

18.08.2019 18:59

Amerika Birleşik Devletleri'nin Wisconsin eyaletinde 3 yıl önce kayıplara karışan pedofili zanlısı Jeremiah Button, ormanda saklandığı gizli bir sığınakta yakalandı.

Şubat 2016'da, "çocuk istismarı, ensest ve çocuk pornografisi bulundurmak"la suçlanan Button, davasının başlamasına iki hafta kala ortalıktan kaybolmuştu. Kefalet karşılığı şartlı serbest bırakılan Button'un kimsenin bulunmadığı bir ormanda gizlenebilmek için tek başına bir sığınak inşa ettiği ortaya çıktı. Euronews.com'da Görüntüle