Mahkeme öfkeli damada 244 yıl hapis cezası verdi
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Mahkeme öfkeli damada 244 yıl hapis cezası verdi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 2018 yılında, boşanmak üzere olduğu eşinin de aralarında bulunduğu kalabalığa ateş açarak 5 kişiyi öldüren Mustafa Duran'a, toplamda 244 yıl ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Mahkeme öfkeli damada 244 yıl hapis cezası verdi
09.06.2020 18:26 | Son Güncelleme: 09.06.2020 18:40

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 2018 yılında, boşanmak üzere olduğu eşinin de aralarında bulunduğu kalabalığa ateş açarak 5 kişiyi öldüren Mustafa Duran'a, toplamda 244 yıl ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Nazilli Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 6. duruşmada karar çıkarken SEGBİS ile Nazilli E Tip Kapalı Cezaevi'nden duruşmaya katılan zanlı Mustafa Duran'a karar okundu. Zanlı Duran, öldürmeye teşebbüsten toplamda 64 yıl ve kasten adam öldürmekten 5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Kan donduran olay Nazilli'nin Dallıca Mahallesi'nde 21 Temmuz 2018 tarihinde yaşanmıştı. Eşi Tülin Duran ile boşanma aşamasında olan Mustafa Duran, kayınpederinin evinde yemek yemekte olan kalabalığa yanında getirdiği 2 pompalı tüfekle kurşun yağdırdı. Saldırıda Mehmet Kahya, Filiz Kahya, kayınbirader Birol Karakılıç, eşi Emine Özlem Karakılıç olay yerinde diğer kayınbirader Bekir Cihan Karakılıç ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Mustafa Duran'ın eşi ve öz kızının da aralarında bulunduğu 4 kişi ise yaralandı.

Olay ardından kaçan ve kısa süre sonra polis tarafından yakalanan Duran hakkında "tasarlayarak öldürme" ve "akrabayı kasten öldürme suçlarından" 5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis, "eşini öldürmeye teşebbüs" ve "silahla yaralama" suçlarından 4 kez 13 yıldan 20 yıla kadar hapis istemiyle Nazilli Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Duran, 20 Aralık'taki davanın son duruşmasında amacının evliliğini sıkıntıya soktuğunu söylediği Bekir Cihan Karakılıç'ı öldürmek olduğunu ifade etti.

Mahkeme heyetinin aldığı karar doğrultusunda 31 Ocak 2020'de Duran'a olay yerinde keşif yaptırıldı. Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen tatbikatta cinayeti ayrıntılarıyla anlatan Duran'ın soğukkanlı tavırları dikkat çekmişti.

Bugün Nazilli Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasından sonra bir açıklama yapan müşteki ve mağdurların avukatı Özlem Burcu Uğan Sevim, "Müvekkillerimiz adına sanığın tasarlayarak adam öldürme ve tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüsten ceza almasını bekliyorduk. Ancak mahkeme tasarlama olmadığı kanaati ile sadece adam öldürme ve adam öldürmeye teşebbüsten ceza vermiştir. Sonuç olarak karısı ve kızına karşı adam öldürmeye teşebbüsten 18'er yıl, müvekkillerden Serpil ve Şükran Karakılıç'a karşı olan eyleminden dolayı adam öldürmeye teşebbüsten 14'er yıl ceza almıştır. Toplamda yine diğer 5 ölümden dolayı da adam öldürmekten dolayı ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılmıştır. Ancak dediğimiz gibi tasarlayarak adam öldürme ile ilgili ceza beklediğimizden ve böyle bir sonuç çıkmadığından karara itiraz edeceğiz. Sanığın suçu sabittir" diye konuştu.

Toplamda 244 yıl hapis cezası verilen sanık Mustafa Duran'ın infaz yasasına göre öldürmeye teşebbüsten aldığı cezaların üçte ikisini ceza evinde geçirecek. Adam öldürmeden dolayı aldığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını da 36'şar yıl olarak geçireceği öğrenildi. Sanığın toplamda 222 yıl 8 ay cezaevinde kalacağı belirtildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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