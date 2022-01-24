MAHKEME O TABELAYI GÖRÜNCE DAVAYI REDDETTİ

Avukat Cemal Cantuğ Kurucu'nun İstanbul 12. İdare Mahkemesi'ne sunduğu dava dilekçesine göre olay şöyle gerçekleşti: Olay tarihi olan 29 Temmuz 2020'de 9 yaşında olan Emir Kağan Yarıcı, Sarıyer'de bulunan Hidayetlin Bağı Parkı'na gitti. Arkadaşlarıyla birlikte parkta oyun oynayan Yarıcı'nın 'şah damarına çok yakın konumda bulunan' çenesine parkta bulunan spor aletinin demiri battı. Çocuğunun çenesinde kalıcı iz kaldığını ve görme yetisini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını belirten anne Özgül Demir, avukatı aracılığıyla İBB'ye ceza ve tazminat davası açtı. Dava dilekçesinde İBB'nin söz konusu spor aletlerine gerekli bakım ve onarımı yapmadığı, hizmet kusurunda bulunduğu öne sürülerek toplamda 600 bin liralık maddi ve manevi tazminat davası açıldı.

PARKTAKİ TABELA HATIRLATILDI

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'GEÇİRDİĞİ KAZADAN DOLAYI GÖZLERİNDEKİ RETİNA YIRTILDI'

Oğlunun çenesinde iz kaldığını ve meslek seçerken bu izi gözönünde bulundurması gerektiğini kaydeden Demir, "Oğlum en çok pilot olmak istiyordu maalesef olamayacak" dedi. Bir süre geçtikten sonra oğlunu göz kontrolü için hastaneye götürdüğünü belirten Özgül Demir, "Çok kötü bir haber aldım. Kontrol ve muayeneler sonucunda oğlum Emir Kaan Yarıcı'nın iki gözündeki retinanın da yırtıldığını söylediler. Çocuğum apar topar ameliyata alındı bir gözüne lazer yapıldı. Diğer gözüne maalesef müdahale edilemedi. Çocuğumu toplam 8 göz doktoruna götürdüm. Doktorların ortak söylediği 'Emir Kaan Yarıcı herhangi bir darbe aldı mı?' Çocuğum geçirdiği kazadan dolayı gözlerindeki retinanın ikisi de yırtıldı" şeklinde konuştu. Demir, "Şu an çocuğum göz kaybıyla karşı karşıya. Doktorlar yapılacak şu an için bir şey olmadığını, çocuğumun beden eğitime giremeyeceğini koşamayacağını söylüyor. Doktorlar çocuğun gözünü bile kaşımayacak diyor" ifadelerini kullandı.

MÜCADELEMİZ SONUNA KADAR SÜRECEKTİR

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