Mahkeme Mavi Marmara mağduruna 3'üncü kez Adli Tıp incelemesi istedi

MARMARA, BALIKESİR (DHA) - İSRAİL'in Mavi Marmara gemisine saldırısında yaralanan Zeki Kaya, mağduriyetinin giderilmesi açtığı tazminat davasında, olayın üzerinden geçen 11 yıla rağmen, 3'üncü kez İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Denizli 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, daha önce İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı ve Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı'nın raporlarına rağmen, Kaya'nın mağduriyetinin 3'üncü kez tespit edilmesini istedi. Kaya yeniden İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

İsrail Gazze'ye yardım götüren Mavi Marmara gemisine uluslararası sularda askeri operasyon yapmış, 10 Türk vatandaşının ölümüne yüzlerce aktivistin de yaralanmasına neden olmuştu. BM İnsan Hakları Konseyi Uluslararası Vaka İnceleme Heyeti'nin raporunda "Kabul edilemeyecek ölçüde gaddarca, inanılmayacak ölçüde şiddet içeren, insan hakları hukukunu ciddi şekilde ihlal eden…G tespitlerinde bulunduğu saldırıyla ilgili İsrail Genelkurmay Başkanının da aralarında olduğu sorumlular hakkında dava açılmıştı. Ancak İsrail'in özür dilemesi ve tazminat ödemeyi kabul etmesi sonrası, iki ülke arasında normalleşme anlaşması imzalandı. Ceza davası düşürüldü ve mağdurların İsrail aleyhine açtığı davalar Türkiye'ye yönlendirilmişti. Denizli'de yaşayan Zeki Kaya ilk tazminat davasını açan Mavi Marmara mağduru olmuştu.

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İKİ ADLİ TIP RAPORU DA 'MAĞDURİYETİ' TESPİT ETTİ

11 YIL 7 AY SONRA 3'ÜNCÜ KEZ ADLİ TIP MUAYENEYESİ

SİLAH KABZASIYLA DARP EDİLDİ

Denizli'de yaşayan Zeki Kaya, Gazze'ye insani yardım götürmek için bindiği Mavi Marmara gemisinde, İsrail askerleri tarafından silah kabzasıyla darp edildi. Gemide 3 gün gözaltında tutuldu. Bilgisayarı ve üzerindeki paralara el konuldu.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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