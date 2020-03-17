MAHKEME KURUP CEZA KESEN ÇETEYE OPERASYON KAMERADA
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İstanbul, Güncel

MAHKEME KURUP CEZA KESEN ÇETEYE OPERASYON KAMERADA

İSTANBUL'daki kentsel dönüşüm bölgelerinde inşaat işi yapan ve maddi anlaşmazlık yaşayan kişiler arasında mahkeme kurup kusurlu buldukları kişilere para cezası kesen ve kesilen cezaya uymayanları da tehdit eden 'Çakıroğulları' suç çetesine yönelik 12 Mart günü organize polisince İstanbul...

17.03.2020 11:00 | Son Güncelleme: 17.03.2020 11:00
MAHKEME KURUP CEZA KESEN ÇETEYE OPERASYON KAMERADA
İSTANBUL'daki kentsel dönüşüm bölgelerinde inşaat işi yapan ve maddi anlaşmazlık yaşayan kişiler arasında mahkeme kurup kusurlu buldukları kişilere para cezası kesen ve kesilen cezaya uymayanları da tehdit eden 'Çakıroğulları' suç çetesine yönelik 12 Mart günü organize polisince İstanbul merkezli olarak 5 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 28 şüpheli yakalanırken, 14 ruhsatsız tabanca ile 4 tüfek ele geçirildi. Operasyon anları ise polis kamerasına yansıdı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da, kentsel dönüşüm bölgelerinde inşaat işi yapan ve maddi iş anlaşmazlığına düşen kişiler arasında bir mahkeme kurarak para cezaları kesen ve tahsilatçılık yapan şüphelilerin olduğunu belirlerdi. Şüphelilerin kurulan mahkemede bazen tarafların birbirilerine daire devretmelerine karar verilirken, bazen de yüklü miktarda para cezaları ödettikleri öğrenildi. Suç çetesi üyelerinin verdikleri kararlara uymayan kişileri tehdit ettikleri öğrenilirken, kararlarına uymayan üç kişiyi de yaraladıkları belirlendi. Yaşanan olayların ardından İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Liderliğini H.Ç.'nin yaptığı Çakıroğulları suç çetesinin üyelerini teknik ve fiziki takibe alan polis, kasten öldürmeye teşebbüs, yaralama, yağma, silahlı tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, çek senet tahsilatı ve yasa dışı kumar oynatmak gibi çeşitli suçlara karışmış olan suç çetesi üyelerine yönelik 12 Mart günü İstanbul merkezli olarak Ankara, Adıyaman, Muğla ve Rize'de eş zamanlı operasyon düzenledi. 

OPERASYON KAMERADA

Haklarında gözaltı kararı verilen 51 şüphelinin yakalanmasına yönelik yapılan operasyonlarda 28 şüpheli gözaltına alındı. Çakıroğulları suç çetesi üyelerinin İstanbul'daki çeşitli adreslerde kumar oynattıkları da bildirilirken, çete elebaşı H.Ç. ile amcasının oğlu olduğu öğrenilen H.Ç.'de baskınlarda yakalandı. Operasyonların gerçekleştirildiği adreslerde yapılan aramalarda ise 14 ruhsatsız tabanca, 4 tüfek, 2 bin 200 mermi, pala, sinyal kesici ve çok sayıda çek ve senet ele geçirildi. 23 Şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği bildirildi.Gözaltına alınan 28 şüpheliden 2'si Vatan Caddesi'ndeki Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından serbest kalırken, 26 şüpheli adliyeye sevk edildi. 26 şüpheliden 12'si çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 13 şüpheli adli kontrol şartıyla, 1 şüpheli ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.Öte yandan, ele geçirilen 18 ruhsatsız silah daha önce kullandıkları olayların tespit edilmesi için Polis Kriminal Laboratuvarı'na gönderilerek detaylı incelemeye alındı.

Görüntü Dökümü----------------------Operasyon hazırlığı-Operasyon anları-Şüphelilerin gözaltına alınması-Adreslerde yapılan aramalar-Silahların ele geçirilmesi-Sergi görüntüleri

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi


- İstanbul

Kaynak: DHA

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Manşet

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