Mahkeme koronavirüsü dikkate aldı, çocuğun babasıyla kalmasına karar verdi
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Mahkeme koronavirüsü dikkate aldı, çocuğun babasıyla kalmasına karar verdi

Mahkeme koronavirüsü dikkate aldı, çocuğun babasıyla kalmasına karar verdiKOCAELİ'de, boşanan çift çocuklarının velayeti için dava açarken, babanın avukatının başvurusu üzerine yurtta bulunan E.B.?nin koronavirüs nedeniyle dava süresince babasının yanında kalmasına izin verildi.

14.03.2020 19:18 | Son Güncelleme: 14.03.2020 19:19
Mahkeme koronavirüsü dikkate aldı, çocuğun babasıyla kalmasına karar verdi

Mahkeme koronavirüsü dikkate aldı, çocuğun babasıyla kalmasına karar verdi

KOCAELİ'de, boşanan çift çocuklarının velayeti için dava açarken, babanın avukatının başvurusu üzerine yurtta bulunan E.B.?nin koronavirüs nedeniyle dava süresince babasının yanında kalmasına izin verildi.

Kocaeli'de Cemile B. ve Mehmet B. çifti bir süre önce boşanırken, çocukları E.B.?nin velayeti için dava açtı. Kocaeli 4. Asliye Ceza Mahkemesi velayetin kime verileceği konusunda karar verene kadar E.B.?nin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı bir kurumda koruma altında tutulmasına karar verdi. Baba Mehmet B.?nin avukatı Hilal Altun, Kocaeli 4. Asliye Ceza Mahkemesi'ne başvurarak, koronavirüs nedeniyle çocuğun velayetinin geçici olarak babasına verilmesini talep etti.

Avukat Hilal Altun mahkemeye verdiği dilekçesinde, "Bilindiği üzere ülkemizde ve dünyada görülen koronavirüs salgını nedeniyle ilk ve orta dereceli okullardaki öğrenciler için uzaktan eğitim sistemine geçilecektir. Koronavirüs için Dünya Sağlık Örgütü pandemi ilan etmiş, bazı ülkeler karantina ilan etmiştir. Müvekkil, E.B.?nin bu süreçte çocuklarının kalabalık olarak yaşadığı kurumda kalmasını istememektedir. E.B bulunduğu kalabalık ortamda koronavirüs nedeniyle tehdit altındadır. Tüm bu nedenlerle E.B.?nin geçici velayetinin müvekkile verilmesini, bu talep kabul edilmez ise 2 hafta süreyle yatılı kalmasına izin verilmesini talep ederiz" dedi.

MAHKEME SÜRESİNCE BABASININ YANINDA KALACAK

Kocaeli 4. Asliye Ceza Mahkemesi başvuruyu değerlendirerek, dava süresince çocuğun babasının yanında kalmasına karar verdi. Mahkemenin kararı şöyle:

"Dünya çapında yaşanan virüs salgını sebebiyle okulların tatil edilmesi ve yetkili makamlarca yapılan açıklamalar doğrultusunda toplu yerlerde mümkün oldukça bulunulmaması uyarıları birlikte dikkate alındığında çocuğun, yüksek yararı salgın hastalık dikkate alınarak çocuğun müşterek kurumdan alınarak dava süresi boyunca baba Mehmet B.?ye verilmesine yapılan inceleme sonucunda karar verildi."

'KARARIN EMSAL OLDUĞU KANAATİNDEYİZ'

Avukat Hilal Altun mahkemenin kararıyla ilgili olarak, "Velayet değişikliği davaları mahkemece resen araştırma yükümlülüğü olan, çocuğun yararının üstün tutulduğu davalardandır. Davada mahkeme çocuğun yararına olduğu gerekçesiyle sosyal inceleme raporuna göre karar verilene dek çocuğun Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı kurumda kalmasına karar verdi. Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen yeni tip koronavirüsün ülkemizde görülmesiyle birlikte okulların tatil edilmesi, uzaktan eğitime geçilmesi gibi tedbirler de alındı. Biz de müşterek çocuğun diğer çocuklarla birlikte kalabalık yurt ortamında yaşadığı ve tehdit altında olduğu, olası karantina tedbiri halinde ailesi ile iletişimin kopabileceği gerekçeleriyle dava süresince babasıyla kalmasına karar verilmesini talep ettik. Mahkeme de aynı gerekçelerle talebimizi kabul etti. Kararın doğru olduğu ve emsal niteliğinde olduğu kanaatindeyiz" dedi.

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Mahkeme koronavirüsü dikkate aldı, çocuğun babasıyla kalmasına karar verdi

Kaynak: DHA

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Mahkeme koronavirüsü dikkate aldı, çocuğun babasıyla kalmasına karar verdi

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