Mahkeme, Konya ve Karaman'da Anadolu yaban koyunu ile keçisi avını durdurdu

KARAMAN (DHA) - KONYA 1'inci İdare Mahkemesi, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Konya ve Karaman'da Anadolu yaban koyunu ile yaban keçisi avına ilişkin açtığı ihale için yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Vegan Derneği tarafından 24 Kasım'da açılan davada bir gün sonra ara karar verildi. Konya 1. İdare Mahkemesi, dünya çapında yalnızca Türkiye'de görülen Anadolu yaban koyunlarının (Ovis gmelini anatolica) ve Türkiye'de nesli tükenme tehlikesi altında olan yaban keçilerinin (Capra aegagrus) lehine karar alarak yürütmeyi durdurma verdi. Mahkeme; ön etüt ve envanter raporları ile ihaleye ilişkin hazırlanmış tüm raporlar dahil olmak üzere, dava konusu işlemin hukuki ve maddi gerekçelerine dair ayrıntılı bakanlık savunmasını içeren belgelerin 15 gün içinde ulaştırılması gerektiğini belirtti. Ayrıca 15 maddelik ara karar gereğinin tüm yönleriyle yerine getirilmesinin yasal zorunluluk olduğunu vurguladı. Merkezi İstanbul'da bulunan Vegan Derneği tarafından yapılan açıklamada, Konya ve Karaman'ın farklı bölgelerinde av acenteleri aracılığı ile 31 Mart 2022 tarihine kadar avlanması planlanan 7 Anadolu yaban koyununun her biri için en az 153 bin 900 en fazla 157 bin 700 TL, 3 yaban keçisi için en az 9 bin 300 TL bedel istendiği belirtildi. Dernek, Anadolu yaban koyunları ve yaban keçisinin avlattırılması iş ihalesinin etiğe, hukuka ve kamu düzenine aykırılık teşkil ettiğini ileri sürmüştü. Derneğin dava dilekçesinde bilimsel raporlara atıfta bulunurken, aynı zamanda Tarım ve Orman Bakanlığı'na ait yayınlarda Anadolu yaban koyunuyla ilgili "Türkiye'nin zenginliği ve sembolü" olarak tanımlandığı hatırlatılırken bu türün hassasiyetine dair şu bilgiler verilmişti.