Mahkeme kararının ardından Cemal Kaşıkçı'nın oğlu Salah: 'Adalet yerini buldu'

23.12.2019 20:20 | Son Güncelleme: 23.12.2019 20:50

Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki başkonsolosluk binasında öldürülen muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın oğlu Salah Kaşıkçı, Suudi Başsavcılığı'nın babasının davasında 5 sanık hakkında idam kararı vermesinin ardından yaptığı açıklamada, 'adaletin yerini bulduğunu' söyledi.



Salah Kaçıkçı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yargı adaleti iki ilkeye dayanır: adalet ve davanın hızı. Adaletsizlik ve gecikme olmamıştır. Bugün adalet yerini bulmuştur. Bizler merhum Cemal Kaşıkçı'nın oğullarıyız. Suudi yargısına her düzeyde güven duyduğumuzu, bugünkü kararın adil olduğunu ve adalete ulaştığımızı teyit ediyoruz. Allah'a şükürler olsun." ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle