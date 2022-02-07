Mahkeme heyetinin kadın üyeleri, salonu boşaltıp Perkgün'ün yara izlerini inceledi

İZMİR (DHA) - İZMİR'in Buca ilçesinde, dini nikahla yaşadığı Aysel Perkgün'ü (28) darbedip vücudunun çeşitli yerlerinden 104 bıçak darbesiyle yaraladığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Feyzo Duran'ın (25) yargılandığı duruşmada ilginç bir olay yaşandı. Mahkeme heyetinin kadın üyeleri Perkgün'ün yara izlerini yakından görmek isteyince salon boşaltıldı. Duruşmada tanık olarak dinlenen sanık Duran'ın yakınları Perkgün'ün uyuşturucu kullandığını iddia etti.

Buca Çamlık Mahallesi'nde geçtiğimiz yıl 30 Ağustos'ta meydana gelen olayda; uyuşturucu madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Feyzo Duran ile dini nikahla yaşadığı Aysel Perkgün arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Duran, iddiaya göre 1 yaşındaki çocuğunun yanında Aysel Perkgün'ü darbedip 104 bıçak darbesiyle yaraladı. Perkgün'ün çığlıklarını duyan komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ağır yaralanan Perkgün, sağlık ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Polis tarafından gözaltına alınan Feyzo Duran ise sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuşmaların ardından heyet ara kararını açıkladı. Sanık Duran'ın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme heyeti, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na yazılan müzekkerenin cevabının beklenmesine, Perkgün'ün olayın ardından çıktığı televizyon programının kayıtları için ilgili kanala yazılan yazının akıbetinin sorulmasına karar verdi. Mahkeme heyeti, ayrıca, Perkgün'ün İzmir Adli Tıp Kurumu'na sevk edilerek vücudundaki yaraların ayrı ayrı değerlendirilip yaraların niteliğinin belirlenmesinin istenmesine, olay yeri tutanağını düzenleyen polis memurlarının tanık olarak dinlenmesine karar verip, duruşmayı erteledi.