Mahkeme, Gezi Parkı İçin Kurulan Derneğe "Taraf Değilsiniz" Dedi

TAKSİM Gezi Parkı Koruma ve Güzelleştirme Derneği, Gezi Parkı'nda bir süredir İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yürütülen düzenleme çalışmalarının parka zarar verdiğini ve kaynakların boşa kullanıldığını savunarak bilirkişi talebinde bulundu. İstanbul 15. Sulh Hukuk Mahkemesi, tüzüğünde "Taksim Gezi Parkı'nın mevcut ekolojik yapısının muhafazası ve geliştirilmesi" maddesi yer alan derneğin delil tespit talebini 'taraf ehliyeti' bulunmadığı gerekçesiyle reddetti.



"DOĞAL ÇİM SÖKÜLDÜ, YERİNE RULO ÇİM SERİLDİ"



Taksim Gezi Parkı Koruma ve Güzelleştirme Derneği, İBB'nin parkı güzelleştirme çalışmaları kapsamında parka zarar verdiğini belirterek, 29 Mayıs 2017'de konusunda uzman kişilerden oluşan bir bilirkişi heyeti ile zararın tespitini talep etti. Dernek, parktaki doğal çimlerin sökülerek yerine rulo çimler serildiğini, parktaki ağaçların numaralandırıldığını belirterek, çalışmalar sırasında ağaç köklerinin zarar görüp görmediğinin, sağlıklı çimler yerine neden rulo çim döşendiğinin tespitini istedi. Dernek, daha önce parktaki çalışmalar üzerine hazırladığı raporda, çalışmalar nedeniyle çok sayıda ağacın köklerinin zarar gördüğünü, mesafe bırakılmadan dikilen ağaçların büyümesinin imkansız olduğunu, gereksiz yere çim dikilerek kamu israfı yapıldığını ifade etmişti.



GEZİ PARKI'NDAKİ YAYA KÖPRÜSÜNÜ YENİDEN YAPTILAR



Delil tespiti talebinde yer alan bir konu da Gezi Parkı'na yapılan 'ekolojik köprü' oldu. Aynı yerde, şehir plancısı Henri Prost tarafından tasarlanan ve 2013 yılında yıkılan bir yaya köprüsünün olduğunun hatırlatıldığı başvuruda, yeni köprünün mimarının kim olduğu, hangi firma tarafından, kaç liraya yapıldığının tespit edilmesi talep edildi.



MAHKEME 'TARAF EHLİYETİ YOK" DEDİ



İstanbul 15. Sulh Hukuk Mahkemesi, "tespit talebinde bulunan mahalli tayini isteyenin talebin tüzel kişiliğin taraf ehliyeti bulunmadığı" gerekçesiyle delil tespiti talebini 1 Haziran 2017'de reddetti. Mahkeme masrafları da derneğin ödemesine hükmetti. Taksim Gezi Parkı Koruma ve Güzelleştirme Derneği avukatı Arman Yılmaz, konuyla ilgili olarak "Bu dernek, Gezi Parkı'na özgü kuruldu. Taraf ehliyeti olduğunu İdare Mahkemesi de Danıştay da kabul etti. Tüzel kişiler 'dava açamaz, delil tespiti isteyemez' diye bir durum olamaz. Parkta zarar verici çalışmalar devam ettiği için zararın tesit edilmesini istedik. Mahkemenin bu değerlendirmesi doğru değil" dedi. - İstanbul