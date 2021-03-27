Mahkeme ekmek zammını durdurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Mahkeme ekmek zammını durdurdu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Mahkeme ekmek zammını durdurdu

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde ekmeğin 2 liradan satılması üzerine Zonguldak Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz tarafından konu yargıya taşındı.

Küçükbaş hayvan üreticileri yapağı fiyatları arttırılmazsa eylem yapacak
Küçükbaş hayvan üreticileri yapağı fiyatları arttırılmazsa eylem yapacak
D-655 Karayolu'nun 85 metrelik bölümü çöktü! Facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
D-655 Karayolu'nun 85 metrelik bölümü çöktü! Facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde ekmeğin 2 liradan satılması üzerine Zonguldak Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz tarafından konu yargıya taşındı. Alaplı Asliye Hukuk Mahkemesi, Alaplı Kaymakamlığının "ihtiyati tedbir" talebini kabul ederek zammın durdurulmasına karar verdi. Ekmek yeniden 1.5 TL'den satılmaya başlanacak.

Alınan bu kararla, Zonguldak İl merkezinin ardından Alaplı ilçesinde de, ekmek 2 liradan 1,5 liraya düştü. Alaplı Kaymakamlığının, Zonguldak Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği'nin Ekmek fiyat tarifesinin uygulamasının durdurulmasına yönelik "ihtiyati tedbir" kararı verilmesi talebiyle Alaplı Asliye Hukuk Mahkemesinde açtığı dava sonuçlandı.

Alaplı Asliye Hukuk Mahkemesi, Alaplı Kaymakamlığının "ihtiyati tedbir" talebini kabul ederek, ekmek fiyat tarifesi komisyonu kararına karşı itiraz davası sonuçlanıncaya kadar, Zonguldak Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanlığının, Alaplı ilçesindeki ekmek hizmetleri ücret Tarifesinin uygulanmasını tedbiren durdurdu.

Bu kararla, Komisyon kararına itiraza ilişkin dava sonuçlanıncaya kadar, Alaplı'da da ekmek, 2 liradan değil yeniden eski fiyatı olan 1,5 liradan satılacak. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mehmet Özhaseki Mevlüt Çavuşoğlu Muhsin Yazıcıoğlu Jülide Sarıeroğlu
Magazin Hande Erçel Serenay Sarıkaya Uraz Kaygılaroğlu Cemal Can Canseven
Spor Cenk Tosun Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mahkeme ekmek zammını durdurdu - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2021 15:56:20. #1.16#
title