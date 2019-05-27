Mahkeme Cryptopia'nın Phoenix NAP'e 274,408 dolar ödemesine karar verdi

– New York Güney Bölge Mahkemesi, Yeni Zelanda merkezli kripto para borsası Cryptopia'nın Phoenix NAP hizmet sağlayıcısına 274 bin 408 dolar ceza ödemesi kararını verdi.

Yeni Zelanda merkezli Cryptopia'nın 27 Mayıs'ta iflasının onaylanmasının ardından, borsanın hizmet sağlayıcısı olan ve 110-130 milyon dolar değerinde kripto para yönetimini sağlayan Phoenix NAP, önceki hizmet anlaşmasını yok sayarak, şirketin hizmetine karşılık olarak borsanın 1.9 milyon dolar ödeme yapmasını istedi.

İflas sürecinde olan Cryptopia, Phoenix NAP'nin söz konusu talebine karşı çıkarak, şirketin hizmetlerine karşılık olarak anlaşmada belirtilen aylık 137 bin dolar ödeme yapmayı önerdi. Phoneix NAP'nin iki şirket arasındaki anlaşmayı sonlandırmasının ardından, şirketin Cryptopia'nin bütün sunucularına olan erişimi kesmesiyle borsanın iflas süreci yavaşladı.

Gelişmelerin ardından mahkeme, Cryptopia'nin Phoenix NAP'nin Mayıs ve Haziran ayındaki hizmetleri için, 31 Mayıs'a kadar toplamda 274 bin 408 dolar ödeme yapması kararını verdi.

Kaynak: DHA