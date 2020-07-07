Mahkeme, bisikletliye kesilen kask ve kırmızı ışık ihlali cezasını iptal etti
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Mahkeme, bisikletliye kesilen kask ve kırmızı ışık ihlali cezasını iptal etti

Antalya'nın Kumluca ilçesinde bisiklet sürücüsüne, kask takmadığı ve kırmızı ışıkta geçtiği gerekçesiyle kesilen 420 liralık ceza, mahkemece iptal edildi.

Mahkeme, bisikletliye kesilen kask ve kırmızı ışık ihlali cezasını iptal etti
07.07.2020 20:39 | Son Güncelleme: 07.07.2020 21:38

Antalya'nın Kumluca ilçesinde bisiklet sürücüsüne, kask takmadığı ve kırmızı ışıkta geçtiği gerekçesiyle kesilen 420 liralık ceza, mahkemece iptal edildi.

Beykonak Mahallesi'nde oturan 20 yaşındaki Furkan Kudret Öz, 19 Ocak'ta bisikletiyle iş yerine giderken Kule Kavşağı'nda trafik polisince durduruldu.

Öz'e, kask takmadığı ve kırmızı ışıkta geçtiği gerekçesiyle toplam 420 lira ceza uygulandı.

Adliyeye giderek cezaya itiraz eden Öz'ün başvurusu, Kumluca Sulh Ceza Hakimliğince değerlendirildi.

"Karayolları Trafik Kanunu'na göre bisiklet için kask takma zorunluluğu olmadığı ve kırmızı ışık ihlaline ilişkin fotoğraf ve kamera görüntüsü gibi somut delil bulunmadığından" yapılan itirazın haklı olduğuna karar veren mahkeme, idari para cezasının hukuka aykırı olması nedeniyle kaldırılmasına hükmetti.

Öz, gazetecilere yaptığı açıklamada, mahkeme lehine karar verdiği için mutlu olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

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