Mahkeme, Biden'ın düzensiz göçmenleri sınır dışı etme kriterlerini yeniden görüşecek

ABD'de temyiz mahkemesi, Başkan Joe Biden yönetiminin düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesine dair kriterlerinin meşruluğunun tekrar görüşülmesine hükmetti.

New Orleans'daki temyiz mahkemesi, Biden yönetiminin düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik kriterlerini iptal etti.

Mahkemenin 26 üyesinden 17'si, kriterlerin yasalara uygun olmadığı gerekçesiyle tekrar görüşülmesi yönünde oy kullandı.

Göçmenlerin sınır dışı edilmelerine dair kriterlerin görüşüleceği yeni duruşmanın tarihi henüz açıklanmadı.

Göçmenlik yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle iptal davası açılmıştı

Başkan Biden, yemin töreninin yapıldığı 20 Ocak 2020'de Beyaz Saray'a gelir gelmez eski başkan Donald Trump'ın düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesini kolaylaştıran politikasını geri çevirmek için kararname imzalamıştı.

Yönetim, İç Güvenlik Bakanlığının (DHS) tüm bürolarına gönderdiği genelgede, göçmenlerin sınır dışı edilmesini 100 gün için dondurarak mevcut göçmenlik uygulama politikalarını "sıfırlama ve gözden geçirme" emrini vermişti.

Biden yönetimi, düzensiz göçmenlerden ulusal güvenlik sorunu oluşturabilecek seviyede sabıka kaydı bulunanlar ve sınırda ele geçirilenlerin sınır dışı edilmesi gibi kriterler getirmişti.

Teksas Başsavcısı Ken Paxton, Biden'ın imzaladığı göçmenlerin sınır dışı edilmesini durduran kararnamenin, ülkedeki göçmenlik yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle iptal davası açmıştı.

AA / Nuri Aydın - Son Dakika Haberleri

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