Mahkeme başkanından ders gibi 'şerh' açıklaması

İZMİR (DHA) - İZMİR'de asistan doktor Kadir Songür'ü (26) jiletle boynundan yaraladığı gerekçesiyle 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Bayram Kaynak ile ilgili mahkeme kararına muhalefet şerhi koyan Mahkeme Başkanı Dilek Çeliktaş'ın gerekçesi ortaya çıktı. Çeliktaş, muhalefet şerhinde, "Özellikle koronavirüs salgınında sağlık mesleğinde görev yapan doktorların kıymeti ülkemizce bilinmektedir. Hatta doktorların salgında istifalarının bile kabul edilmediği görülmektedir. Gece gündüz çalışan Doktor Songür'ün, suç konusu olarak değeri aşikardır. Yasada öngörülen 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçunun haddi olan 20 yıl hüküm verilmesi gerektiği kanaatindeyim" dedi.

Olay, 16 Ekim 2019'da İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği'nde meydana geldi. Diz ağrısı şikayetiyle gelen Bayram Kaynak, kendisini muayene edip, ilaç yazan asistan doktor Kadir Songür'e, "Yazdığın ilaç ağrımı geçirmezse, o zaman görürsün" diyerek kurumdan ayrıldı. Daha sonra hastaneye dönen Kaynak, bir anda Songür'ün odasına girip yanındaki jiletle saldırdı. Kadir Songür'e ilk müdahaleyi meslektaşları yaptı. Jiletin koroner damara zarar vermediği ancak derin kesik olduğu belirlendi. Olayın ardından kaçan Kaynak, yakalanıp, tutuklandı.

Çoğunluğun kararına katılmadığını belirten Çeliktaş'ın infaz koruma memuru H.T.'nin araya girmemesi, olayın hastanede olmaması durumunda eylemin sonucunun ölümle sonuçlanacağına dikkat çektiği şerhte, tehlikenin ağırlığının en üst düzeyde olduğu belirtildi. Şerh kararında, "Tüm sebepler ışığında Kaynak'ın kastının öldürme olduğu apaçık ortadadır. Tüm bu nedenlerle yasada öngörülen kasten öldürmeye teşebbüs suçunun haddi olan 20 yıl olarak hükümde verilmesi gerektiği kanaatindeyim, bu sebeplerle sayın çoğunluğun görüşüne katılmıyorum" ifadelerine yer verildi.