Mahir Ünal: "Yarın Cumhurbaşkanımız Fazların İçeriklerini Açıklayacak, Manifestomuzu Paylaşacak"

Mahir Ünal: "Yarın Cumhurbaşkanımız fazların içeriklerini açıklayacak, manifestomuzu paylaşacak"

-"Bizim bir gerçeklikte genel merkezimiz, bir de sanal ortamda oluşturduğumuz genel merkezimiz olacak. Teşkilatımızın hızlı bir veri alışverişinde bulunduğu, iletişimin kurulduğu bir dijital kampanyamız da olacak. Bu kampanyamız çevre dostu bir kampanya. Görüntü ve ses kirliliği oluşturmayacak"

-"Kampanyamızın ilk fazı 1 Şubat - 18 Şubat, ikinci fazı da 19 Şubat - 31 Mart arasında olacak. Bu zaman zarfında televizyonları, gazeteleri ve açık havayı kullanacağız"

-"Binali Bey vakti zamanı geldiğinde kararını açıkladı. Bu CHP'nin yürüttüğü bir spekülasyondu. Binali Yıldırım Bey de açıklamasıyla bu tartışmaya son noktayı koydu"

ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "AK Parti klasiğine dönüşen seçim manifestomuzu yarın Cumhurbaşkanımız paylaşacak" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, yarın açıklanacak olan AK Parti Seçim Manifestosu öncesi toplantı ile ilgili basın mensuplarına bilgilendirme yaptı. Ünal, "AK Parti klasiğine dönüşen seçim manifestomuzu yarın Cumhurbaşkanımız paylaşacak. Aynı zamanda toplu aday tanıtımımızı da yapacağız, 81 ilden gelen Büyükşehir, il, ilçe, belde adaylarımızın da yarın tanıtımını yapacağız. Bir de yarın kampanya lansmanımızı da gerçekleştireceğiz" ifadesini kullandı.

AK Parti'nin bir ilke imza atacağını vurgulayan Ünal, şunları kaydetti:

"Artık klasik kampanyalar yerini dijital kampanyalara bırakıyor. Aslında 2 genel merkezle çalışacağız. Gerçeklikteki genel merkezimiz bir de sanal ortamda oluşturduğumuz genel merkezimiz olacak. 1.5 milyon teşkilat mensubumuzun hızlı bir şekilde veri alışverişinde bulunduğu sosyal ağlar üzerinde bütün mahalle teşkilatlarımıza varıncaya kadar iletişimin kurulduğu, ortak dilin, ortak veri akışının sağlandığı bir dijital kampanyamız olacak. Çevre dostu bir kampanya olacak. Çevreye duyarlı, çevreyi yaşatmak ve korumak odaklı bir kampanya olacak. Görüntü ve ses kirliliği oluşturmayan, çevreye rahatsızlık vermeyen bir kampanya. Seçim kampanyamız, çevre dostu, dijital, anlık veri alışverişi ve gündemi hızlı bir şekilde takip edebilen ve domine edebilen bir karakterde gerçekleşecek.

Bugün gece saat 24.00'da akadaylar.com'u açacağız. Orada seçim kılavuzumuz, kurumsal kimliğimiz, seçim müziklerimiz olacak ve bütün teşkilatlarımız, seçim işleri başkanlarımız bulundukları illerde ve ilçelerde seçimi nasıl yürüteceklerini seçim kılavuzu üzerinde görecekler. Kampanyamızın 2 fazı olacak. Birinci fazımız 1-18 Şubat arasında olacak, ikinci fazımız da 19 Şubat-31 Mart arasında olacak. Bu zaman zarfında televizyonları, gazeteleri, açık havayı kullanacağız ama daha yoğun olarak gündemin belirlendiği sosyal ağlarda mesajlar verilecek."

Seçin sloganı ile ilgili de bilgi veren Ünal, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Bu kampanya da ilki gerçekleştirdik. Kampanya başlamadan önce ön kampanya yaptık. Ön kampanyamız tevazu, samimiyet ve gayretle önce millet önce memleketti. Yarın Cumhurbaşkanımız açıklayacak. Fazların içeriklerini de açıklayacak."

AK Parti'nin manifestosunun açıklanacağı Ankara Kapalı Spor Salonunda yarın 40 bin kişiyi ağırlayacaklarını söyleyen Ünal, "Yarın sadece AK Parti adayları burada olacak. MHP aday tanıtımında sadece MHP adayları tanıtıldı, AK Parti aday tanıtımında da sadece AK Parti adayları tanıtılacak" açıklamasını yaptı.

Binali Yıldırım'ın istifa açıklaması ile ilgili Ünal, "Bu konuda geçmişte Binali Bey üzerinden bir bardak suda fırtına kopardılar. Binali Bey vakti ve saati geldiğinde kararını verdi ve açıkladı. Binali Bey üzerinden özellikle CHP'nin yürüttüğü bir spekülasyondu. Binali Bey açıklamalarıyla bu tartışmalara son koydu" ifadelerini kullandı.

Manifestonun özetinin 11 madde olduğunu kaydeden Ünal, "11 maddede özellikle Cumhurbaşkanımızın, belediye başkan adaylarımıza kesin çizgilerle belediye başkanlığı ve belediye başkanlığı anlayışıyla ilgili yaklaşımlarını açıklayacak" dedi.

Kaynak: İHA