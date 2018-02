Mahir Ünal, "Şu Anda Genel Başkanların Önümüzdeki Süreçte Planlanmış Bir Görüşmesi Yok"

Mahir Ünal, "Şu anda genel başkanların önümüzdeki süreçte planlanmış bir görüşme yok"

ANKARA - AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Muhtarlara ilişkin de mevcut yasada herhangi bir değişikliğe dair değerlendirme yapılmadı. Yerel seçimlere ilişkin 18 yaş, tek zarf, tek sandık üzerinde bir mutabakat sağlandı, diğer hususlar değerlendirme aşamasında" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında gerçekleşen AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), toplantısının ardından AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Milli Mutabakat Komisyonu çalışmaları kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bir araya gelmesine yönelik takvimin belirlenip belirlenmediği hususunda sorulan bir soruya Ünal, "Hem Milli Mutabakat Komisyonu'nun AK Partili Başkanı Mustafa Şentop, hem de MHP'nin Komisyon Başkanı Mustafa Kalaycı her toplantı sonrasında Genel Başkanları bilgilendiriyor. Şu anda Sayın Genel Başkanların önümüzdeki süreçte planlanmış bir görüşmesi şu an için söz konusu değil" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun yaptığı görüşmeye ilişkin bilgi veren Ünal, "Son derece samimi bir ortamda Türkiye'nin gündemine dair değerlendirmeler yapıldı. Uyum yasalarına ilişkin tekliflerini yazılı olarak raporlar halinde sundular. Hem bir nezaket ziyaret hem de Türkiye'nin temel meselelerinin konuşulduğu, karşılıklı olarak değerlendirildiği bir görüşme şeklinde cereyan etti. İttifak konusunda herhangi bir zemin oluşturacak değerlendirme yapılmadı" ifadelerini kullandı.

Yerel seçimlerle ilgili yapılan düzenleme hakkında sorulan bir soruyu yanıtlayan Ünal, Muhtarlara diploma şartı gibi bir düzenlemenin konuşulmadığına dikkat çekerek şunları söyledi:

"Muhtarlara ilişkin de mevcut yasada herhangi bir değişikliğe dair değerlendirme yapılmadı. Yerel seçimlere ilişkin 18 yaş, tek zarf, tek sandık üzerinde bir mutabakat sağlandı, diğer hususlar değerlendirme aşamasında."

Türkiye'nin, AB'ye taahhüt ettiği vize serbestisi konusunda sunulan teklife ilişkin de bir değerlendirmede bulunan Ünal, bir gazetecinin "Teklif sonrası TBMM'ye bir uyum yasası gelmesi bekleniyor mu?" sorusuna şu cevabı verdi:

"Bu teklif rutin dışı bir teklif değil. Bu sürecin kendi doğal akışı içerisinde Türkiye Cumhuriyeti devletinin Avrupa Birliği ile sürdürdüğü ilişkiler çerçevesinde süreç içerisinde yapılması gereken bir başvurudan ibaret. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili TBMM'ye gelmesini beklediğimiz bir düzenleme yok."

Mahir Ünal, ABD'li bir komutanın Münbiç'te verdiği mesajlar hakkında sorulan bir soruya ise, "Bizim önceliğimiz, Türkiye için tehdit oluşturan terör hedeflerinin kaynağı her neresi olursa olsun bu ister Cerablus, ister El-Bab, ister Afrin, ister Münbiç, ister Kamışlı, her neresi olursa olsun bizim için tehdit oluşturan terör kaynağı neresiyse o terör kaynağını kaynağında yok etme kararlılığımız milletimize verdiğimiz sözün gereğidir. Burada bizim muhatabımız da ABD'li bir general değil, bizzat siyasetin kendisidir. Önümüzdeki günlerde hem Mc Mestir, hem Tillerson, hem de Savunma Bakanı Matis, Türkiye'ye gelecekler ve Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın McMaster ile yapacağı görüşmeler, aynı şekilde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Tillerson ile yapacağı görüşmeler ve Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin yapacağı görüşmeler çerçevesinde bu görüşmelerin sonucudur bizim için dikkate alınması gereken" cevabını verdi.