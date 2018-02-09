Mahir Ünal,"Rakka, Afrin ve Deyrizor'da 400 DEAŞ'lı militanı Türkiye'ye karşı savaşma karşılığında PYD'nin hapisten serbest bıraktığını paylaşmak istiyorum"

-"CHP'nin kendi içindeki bu durum çok seslilik değil siyasi anlamda çoklu kişilik bozukluğuna dönüşmüş durumda"

"Yüzde 10 barajının korunması konusunda mutabakat oluştu"

ANKARA (İHA)- AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, MKYK toplantısının ardından açıklamada bulundu.