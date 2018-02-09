Mahir Ünal,"Rakka, Afrin ve Deyrizor'da 400 Deaş'lı Militanı Türkiye'ye Karşı Savaşma Karşılığında...
Mahir Ünal,"Rakka, Afrin ve Deyrizor'da 400 DEAŞ'lı militanı Türkiye'ye karşı savaşma karşılığında PYD'nin hapisten serbest bıraktığını paylaşmak istiyorum" -"CHP'nin kendi içindeki bu durum çok seslilik değil siyasi anlamda çoklu kişilik bozukluğuna dönüşmüş durumda" "Yüzde 10 barajının...
Mahir Ünal,"Rakka, Afrin ve Deyrizor'da 400 DEAŞ'lı militanı Türkiye'ye karşı savaşma karşılığında PYD'nin hapisten serbest bıraktığını paylaşmak istiyorum"
-"CHP'nin kendi içindeki bu durum çok seslilik değil siyasi anlamda çoklu kişilik bozukluğuna dönüşmüş durumda"
"Yüzde 10 barajının korunması konusunda mutabakat oluştu"
ANKARA (İHA)- AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, MKYK toplantısının ardından açıklamada bulundu.