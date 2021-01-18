Mahir Ünal kimdir? Nerelidir? Kaç yaşındadır? Ne iş yapmaktadır? Mahir Ünal hayatı ve biyografisi nedir?

Mahir Ünal kimdir? Nerelidir? Kaç yaşındadır? Ne iş yapmaktadır? Mahir Ünal hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

MAHİR ÜNAL KİMDİR?

Mahir Ünal, 01. Temmuz 1966, Elbistan, Kahramanmaraş'ta doğan Türk siyasetçi, AK Parti genel başkan yardımcısı ve parti sözcüsüdür.

24., 25. ve 26. dönem TBMM Kahramanmaraş milletvekili. Kültür ve turizm eski bakanıdır.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde sosyal yapı ve sosyal değişme anabilim dalında yaptı. İTO'da müşavir olarak çalıştı.

2004 ve 2009 yerel, 2007 genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi seçim kampanyası strateji ekibinde danışmanlık yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü yönetim kurulu üyeliğinde bulundu.

Irak, Malezya, Kıbrıs ve Lübnan gibi birçok ülkede seçim kampanyalarında strateji ekiplerinde görev aldı. Ayrıca bazı siyasilere etkili iletişim hususunda danışmanlık yaptı. Kent çalışmaları, yerel yönetimler ve siyasal iletişim konularında danışmanlık hizmeti verdi.

Özel bir üniversitede davranış bilimleri bölüm başkanlığı görevini yürüttü. Bir vakıf üniversitesinde MBA'da örgütsel davranış dersleri verdi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Anabilim Dalında doktorası devam etmektedir.

2011 ve 2015 genel seçimlerinde Kahramanmaraş milletvekili seçildi. 2011 yılı itibarıyla Adalet ve Kalkınma Partisi grup başkanvekilidir.

Arapça ve İngilizce bilen Mahir Ünal, 2 çocuk babasıdır.