Mahir Ünal kimdir? Mahir Ünal kaç yaşında ve aslen nereli? Mahir Ünal'ın görevi nedir, hangi partide?

Türk siyasetçi, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, sosyal medyada açıklamaları ve söyledikleri gündem oluyor. Peki, Mahir Ünal kimdir? Mahir Ünal kaç yaşında ve aslen nereli? Mahir Ünal'ın görevi nedir, hangi partide?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, 2018'deki seçimler öncesinde Kahramanmaraş gezisindeyken, kendisine 'Bizi mahvettiniz' diyen çiftçiye verdiği cevabı anlattı. Ünal, "Çiftçiye 'Telefonunu alabilir miyim?' dedim. iPhone 6. 'Kaça aldın?' dedim. '3 bin 400 lira mı, 4 bin 500 lira mı?' dedim, 'İnternet paketi de var mı?' dedim. 'Var' dedi" ifadelerini kullanmasının ardından sosyal medyada gündem olmuştu. Bunun üzerine sosyal medyada Mahir Ünal merak edildi.

MAHİR ÜNAL KİMDİR?

Mahir Ünal, 01 Temmuz 1966 yılında Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde dünyaya gelmiştir. Türk siyasetçi, 54 yaşındadır. İlk ve Ortaokul öğrenimini Elbistan'da tamamladıktan sonra eğitim hayatına İstanbul'da devam etmiştir. 1984 yılında İstanbul Bahçelievler Koca Sinan Lisesi'nden mezun olmuştur. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni 1991 yılında bitirmiştir. Yüksek lisansını 1997 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Yapı ve Sosyal Değişme Anabilim Dalı'nda tamamlamıştır. Aynı üniversitenin Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Anabilim Dalında doktora çalışması yapmıştır.

2004 ve 2009 yerel, 2007 genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi seçim kampanyası Strateji ekibinde danışmanlık yapmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulunmuştur.

Irak, Malezya, Kıbrıs ve Lübnan gibi birçok ülkede seçim kampanyalarında strateji ekiplerinde görev almıştır. Ayrıca bazı siyasilere etkili iletişim hususunda danışmanlık yapmıştır.

Özel bir üniversitede Davranış Bilimleri Bölüm Başkanlığı görevini yürütmüştür. Bir vakıf üniversitesinde MBA'da Örgütsel Davranış dersleri vermiştir. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Anabilim Dalında doktora çalışmaları yürütmüştür.

2011 ve 2015 genel seçimlerinde Kahramanmaraş Milletvekili seçilmiştir. 2011 yılı itibarıyla Adalet ve Kalkınma Partisi grup başkanvekilidir. Arapça ve İngilizce bilen Mahir Ünal, 2 çocuk babasıdır.