Mahir Ünal kimdir? Mahir Ünal kaç yaşında, nereli? Mahir Ünal hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Mahir Ünal izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Mahir Ünal kaç yaşında, nereli? Mahir Ünal hayatı ve biyografisi! Mahir Ünal kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Mahir Ünal hakkında araştırmalar yapılıyor. Mahir Ünal kimdir? Mahir Ünal kaç yaşında, nereli? Mahir Ünal hayatı ve biyografisi!

MAHİR ÜNAL KİMDİR?

1 Temmuz 1966'da Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde doğdu. Akademisyen ve siyasetçidir.

İlk ve ortaokul öğrenimini Elbistan'da tamamladıktan sonra eğitim hayatına İstanbul'da devam etti. 1984 yılında İstanbul Bahçelievler Koca Sinan Lisesi'nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni 1991 yılında bitirdi. Yüksek lisansını 1997 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Yapı ve Sosyal Değişme Anabilim Dalı'nda tamamladı. Aynı üniversitenin Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Anabilim Dalında doktora çalışmasına devam etmektedir.

1992 yılında öğretmenlik görevine başlarken;bu görevinin sonrasında kent çalışmaları, yerel yönetimler ve siyasal iletişim konularında danışmanlık hizmetleri verdi. 2005 yılında İTO'da müşavirlik, 2007-2009 yılları arasında ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu. Özel bir üniversitede Davranış Bilimleri Bölüm Başkanlığı görevini yürüttü; bir vakıf üniversitesinde MBA'da Örgütsel Davranış dersleri de verdi.

2003 yılında ise AK PARTİ Siyaset Akademisi'nde dersler verdi ve 2004 yılından bu yana gerçekleşen tüm seçimlerde de AK PARTİ seçim kampanyasını hazırlayan strateji ekiplerinde yer aldı. Mahir Ünal; ayrıca Irak, Malezya, Kıbrıs, Lübnan, Mısır gibi birçok ülkede seçim kampanyalarını yöneten strateji ekiplerinde görev aldı. 2009 yılında AK PARTİ 3. Olağan Büyük Kongresinde MKYK Üyeliğine seçildi ve AR&GE Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Aynı yıl AK PARTİ Siyaset Akademisi Koordinatörlüğü'nü de üstlendi.24, 25, 26 ve 27. dönemde Kahramanmaraş Milletvekili seçilirken; 2011 Genel Seçimlerinde Grup Başkanvekilliği görevine getirildi.

64. Hükümette Kültür ve Turizm Bakanı olarak görev yaptı. 3. Olağanüstü Büyük Kongre sonrasında AK Parti Tanıtım ve Medya'dan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı ve Parti Sözcülüğü görevlerini üstlendi. 6. Olağan Kongre itibariyle Tanıtım ve Medya'dan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmeye devam etmektedir. Arapça ve İngilizce bilen Ünal, evli ve 2 çocuk babasıdır.